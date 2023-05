Simeone hace de la Champions una rutina

En Navidad de 2011, Diego Pablo Simeone llegaba al Club Atlético de Madrid. Un hecho que cambiaría la historia del Club para siempre. Aquella generación que veía como su Atleti vagaba por el limbo de la mediocridad, hoy son los que observan, de forma incluso natural, como el Atleti se clasifica por undécimo año consecutivo para disputar la Champions League.

Habrá quién reste mérito al Cholo, artífice de todo esto, o quién diga qué no es para tanto. Para estos últimos, una píldora de Cholismo: “Que se pongan el traje negro y lo aguanten ocho meses, a ver si es fácil” dijo el técnico argentino en rueda de prensa. Porque no, no es nada fácil. Prueba de ello es que solo City, Bayern, PSG, Juventus, Barça y Madrid han conseguido este hito. Lista que quedará reducida la próxima temporada pues el conjunto italiano tiene muy difícil clasificarse para la próxima edición de la competición continental.

Planificando ya la próxima temporada

Para esta próxima temporada, en la que el Atlético podría disputar hasta cuatro competiciones, dependiendo si entra finalmente en la Supercopa de España, el Cholo ya va poniendo los cimientos. El primer paso fue reunir a los jugadores durante el entrenamiento del pasado martes para, en primer lugar, agradecer su esfuerzo por cumplir el objetivo que se plantea el Club en LaLiga y, en segundo lugar, para transmitir a la totalidad de la plantilla que, pese a que habrá algunas salidas y entradas, la base del equipo ya está formada y la idea de juego será dar continuidad a lo mostrado en el verde tras el parón mundialista.

Resulta cuanto menos curioso cómo tras un inicio tan convulso de temporada, las aguas han vuelto a su cauce, la afición vuelve a estar ilusionada de cara a la próxima temporada y las sensaciones en este cierre de campaña son tan buenas que incluso se llegue a pensar que con esta base de jugadores y ciertos retoques, el equipo pueda volver a pelear por títulos.

Una vez más, y son muchas veces en estos 12 años de Cholismo, el hombre del traje negro volvía a tener razón.