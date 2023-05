Previa Granada CF -Leganés: un último asalto para conseguir el ansiado ascenso

La Liga Smartbank llega a su final con la celebración de su última jornada, que enfrentará en Los Cármenes al Granada CF y al CD Leganés. Los locales afrontan este último encuentro dependiendo de sí mismos para poder ascender de forma directa a Primera División. Tienen que ganar o empatar para poder ascender a la máxima categoría del fútbol español. Por su parte, el CD Leganés llega a esta última jornada con la intención de conseguir un triunfo para terminar una temporada en la que el rendimiento del equipo ha sido menor del esperado.

Puntuar para lograr ascender

El Granada CF afronta a este encuentro después de conseguir una importante victoria a domicilio en Anduva frente al CD Mirandés por 1-3, en un encuentro en el que los rojillos se quedaron con uno menos tras la expulsión de Álvaro Sanz en el minuto 24, y esta situación ayudó a que el conjunto rojiblanco se adelantara en el marcador gracias a Puertas. Sin embargo, en la segunda mitad, el conjunto burgalés empató el encuentro con un gran gol a distancia de Roberto López. Pese a ello, el equipo se repuso y consiguió tres puntos de oro con los tantos de Puertas y Bryan Zaragoza. Tras este partido, el conjunto granadinista se encuentra al frente de la tabla clasificatoria con 72 puntos, por lo que depende de sí mismo para conseguir el ansiado ascenso directo: necesita una victoria, un empate o incluso perdiendo podría ascender en caso de que el Levante UD no gane al Real Oviedo.

El Granada CF llega a esta última jornada en una situación inmejorable en la lucha por el ascenso directo, algo que al principio de temporada habría sido muy complicado imaginar debido a su pobre rendimiento a domicilio, donde en la primera vuelta apenas consiguió una victoria. Pese a ello, el Granada en la segunda vuelta ha conseguido mejorar en este aspecto y se ha hecho con cuatro importantes triunfos en estadios complicados como el de La Cerámica, Carlos Belmonte, El Plantío y Anduva. Además, el equipo rojiblanco es uno de los mejores conjuntos como local de toda Europa, ya que no ha conocido durante esta temporada la derrota ante su afición, algo que ha hecho que el equipo esté ocupando a lo largo de la temporada los puestos delanteros de la tabla. Ahora, el Granada CF necesita un último triunfo en Los Cármenes para conseguir hacerse con el ansiado ascenso a Primera División.

Para este importante encuentro, Paco López tiene las bajas por lesión de Torrente, Raúl Fernández, Jorge Molina y Rochina por lesión. Con respecto a la alineación, es más que posible que haya cambios, ya que el técnico valenciano ha optado por alineaciones corales en las que todos los jugadores han tenido oportunidades. Algunos de esos cambios pueden estar en la defensa, ya que en la última jornada la pareja de centrales fue la formada por Víctor Díaz y Cabaco, algo que podría cambiar con la entrada de Miguel Rubio o Ignasi Miquel, al igual que en el centro del campo, que tanto Meseguer como Petrovic, Bodiguer, Pol Lozano o Sergio Ruiz tienen opciones para poder salir de inicio. En cuanto a la delantera, la referencia en ataque podría volver a ser la de Weissman, acompañado en las bandas por Uzuni y Callejón, aunque podría volver a jugar Puertas, que ha marcado en los dos últimos partidos.

Terminar la temporada con una victoria

EL CD Leganés llega a esta última jornada después de empatar en su último encuentro ante su afición en Butarque por 1-1 con el FC Andorra en un encuentro en el que los goles llegaron en la primera parte. Se adelantó el equipo del Principado con un tanto de Álex Pastor, mientras que los pepineros consiguieron empatar el marcador cinco minutos antes de llegar al descanso gracias a un buen gol de Karrikaburu. De esta manera, el CD Leganés afronta este partido sin más motivación que la profesionalidad y el poder conseguir una buena victoria a domicilio para despedir la campaña de la mejor manera posible, pues en la clasificación ocupa actualmente la duodécima posición con 53 puntos en la zona tranquila, tras haber estado a lo largo de la Liga más cerca de los puestos de descenso que de los de promoción.

El rendimiento del CD Leganés durante esta temporada ha sido menor que el esperado. Comenzó con Imanol Idiakez al frente del banquillo, pero el equipo desde un primer momento se vio muy alejado de los puestos de promoción y de la lucha por el ascenso, ocupando posiciones de la zona media baja de la clasificación. Pese a ello, el Leganés también vivió buenas dinámicas y el técnico vasco contó con el beneplácito de la directiva hasta la jornada 34, en la que tras la derrota frente al Cartagena por 1-3 en Butarque, y tras una mala dinámica de cinco derrotas consecutivas y ocho jornadas sin ganar, fue destituido. Ahora, el entrenador del conjunto pepinero hasta final de temporada es Carlos Martínez, con el que el equipo lleva un balance de cuatro victorias, dos empates y una derrota.

Para este encuentro, el técnico blanquiazul podrá contar en principio con la disponibilidad de toda la plantilla, con la excepción de Juan Muñoz que está de baja por paternidad. En cuanto a la alineación, es posible que la referencia en el ataque sea Karrikaburu, que se ha asentado en la titularidad cuajando buenas actuaciones después de su llegada en el mercado invernal. El jugador vasco podría estar acompañado en las bandas por Dani Raba o Narváez, aunque también podría jugar en la delantera José Arnáiz. Por otro lado, también podría salir de titular Nyom en el lateral derecho, que jugaría ante uno de sus exequipos, al igual que Fede Vico.

Declaraciones de Paco López y Carlos Martínez

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado sobre el tipo de planteamiento y esquema a utilizar: "No soy un entrenador de tener un once, esta plantilla es muy comprometida, que trabaja en cada entrenamiento y son muchos los factores que influyen en sacar un once de inicio, nunca he sido de un once, trataremos de sacar el mejor once para poder intentar ganar al Leganés". También ha hablado sobre la gran importancia del encuentro: "Lo más dificil es tener un rival que te va a querer ganar, el tema de los emociones también, desde que llegué aquí hablamos de cada partido como una final. Por lo tanto, estamos acostumbrados a jugar finales, pero para eso trabajamos, para que en las situaciones difíciles seamos capaces de superarlas". Por último, también ha hablado sobre el rival y el papel que juega la afición: "Tal y como lo ha transmitido su entrenador, van a venir ganarnos y para eso estamos nosotros y nuestra gente. Mañana quiero y creo que Los Cármenes van a ser una olla a presión, 90 minutos en Los Cármenes son muy largos y mañana tiene que ser una presión constante".

Por su parte, también ha pasado por rueda de prensa el entrenador del CD Leganés, Carlos Martínez, que ha hablado acerca de la importancia del partido: "Ellos se juegan mucho, pero nosotros también nos jugamos nuestras cosas. Iremos a hacerlo lo mejor posible y ver si podemos sacar el partido. Todos tenemos la mentalidad de querer hacer las cosas bien, competir al máximo. Ellos se juegan mucho, pero nosotros también. Para el club es importante quedar lo más arriba posible, a nivel económico, de imagen, personal…". También ha hablado sobre el rival: "Es un equipo que tiene las cosas muy claras. Fallan poco y tienen esa calidad que te permite definir los partidos a su favor. Pero también han perdido partidos, y nosotros también tenemos nuestro potencial. No sabíamos qué semana nos íbamos a encontrar, pero ha sido una semana de muy buenos entrenamientos". Por último, ha hablado sobre el rendimiento de su equipo en las últimas jornadas: "Habrá tiempo de ver dónde estamos cada uno. Nos hubiera gustado ganar los ocho partidos, pero a nivel personal tengo buenas sensaciones. Ha sido una oportunidad que creo que hemos aprovechado. Estamos contentos. Hay cosas que podrían haber salido mejor, pero también peor".

Posibles alineaciones

Granada CF: André Ferreira, Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Neva, Sergio Ruiz, Pol Lozano, Callejón, Melendo, Uzuni y Puertas.

CD Leganés: Dani Jiménez, Josema, Jorge Sáenz, Sergio González, Nyom, Miramón, Cissé, Neyou, Undabarrena, Dani Raba y Karrikaburu.