Paco López: “Espero de Los Cármenes que sean 90 minutos 'molto longos'”

Paco López, entrenador del Granada CF, ha comparecido en la rueda de prensa previa al encuentro del sábado 27 de mayo frente al Leganés, en el que el Granada CF busca sellar el ascenso a la liga Santander tras el descenso de la pasada campaña.

A la pregunta de si es una motivación extra ganar el título de Segunda división 55 años después, el técnico ha contestado que por por supuesto que lo es. "Es una entre muchas, ya que la principal es el ascenso a Primera División y, evidentemente, ganar el título sería sinónimo del mismo”.

Paco López ha comentado cómo llega el equipo en cuanto a disponibilidad: “A excepción de Rubén Rochina y Jorge Molina, todos están disponibles, ya que incluso Raúl Fernández ya está recuperado, así que de 28 que somos, disponemos de 26”.

Después de los seis cambios en el once en Miranda del Ebro, Paco López ha dicho que no tiene un once tipo: "Son muchos los factores a la hora de sacar un 11 de inicio, no he sido nunca de un 11, se les da mucha importancia a unos once tipos, siempre se dice que juegan los mejores, pero ¿quién son los mejores? Aquí, lo importante es salir a ganar y conseguir la victoria”.

Sobre qué va a ser lo más difícil en el partido contra el Leganés, Paco López ha dicho que no hay sólo una cosa."Hemos superado muchas adversidades y momentos difíciles este año. Desde mi llegada, cada partido ha sido una final, y mañana es la final de todas nuestras finales. Además, en referencia al Leganés, su entrenador dejó claro que vendrán a por la victoria, además también de otro comentario del técnico del Levante, donde expresaba su fe en una posible victoria de los pepineros frente a nosotros. También decir que estamos muy centrados, ponemos el foco en combatir y neutralizar al Leganés en todos los aspectos", ha señalado.

"Esto va a ser una olla a presión y si quieren ganarnos, evidentemente van a tener que trabajar mucho. 90 minutos en Los Cármenes son 'molto longos'. Eso lo tienen que notar los rivales y nuestro equipo. La afición nos da esa energía, ese empuje y mañana tiene que ser un día más que eche humo Los Cármenes", ha añadido.

En conclusión, el Granada CF está mentalizado y preparado para "la final de todas sus finales" este sábado contra el Leganés.