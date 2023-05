Recreativo Granada - Utebo: la lucha por el sueño

Los nazaríes tienen en sus manos el pase a la siguiente ronda del playoff de ascenso a Primera RFEF tras conseguir adelantarse en la eliminatoria en el partido de ida. Este domingo, el Recreativo Granada, tendrá que mantener esa ventaja en casa junto a los suyos. Para la ocasión, el club ha lanzado un vídeo donde bajo el lema 'Os necesitamos, granadinistas' piden el apoyo de los aficionados en un partido clave de la temporada. Está a tan solo a una eliminatoria más de poder conseguir el ascenso.

En la visita a tierras aragonesas, los de Juan Antonio Milla consiguieron llevarse un marcador favorable con un total de un 1-2. A pesar de ir por delante casi todo el partido, a falta de 15 minutos, el Utebo igualó el encuentro con un gol de Toni Pérez. Los rojiblancos no bajaron los brazos y en la recta final del encuentro Juanma puso por delante de nuevo a los suyos para sellar el marcador definitivo.

El intratable Samu

Cómo no, Samu Omorodion no falló a su cita con el gol y fue el encargado de abrir el marcador en el partido de ida al cuarto de hora tras una buena jugada y con asistencia de Pérez. Samu no perdonó un balón al espacio y se encargó de mandarlo al fondo de la red por encima de Guille Auré. Por parte del Utebo, fue expulsado en la segunda mitad Rafa Roldán por un manotazo, aunque su equipo no se rindió y fue en inferioridad numérica cuando alcanzaron el empate.

A pesar de la ventaja no hay nada decidido, los rojiblancos han demostrado ser muy fuertes en casa, aún más en la segunda parte de la temporada, pero, a su vez, el Utebo ha sido de los mejores de su grupo lejos de casa, lo que hace que ambos lleguen muy igualados en cuanto a números a este choque trascendental de la temporada.

Esta semana ha vuelto a los entrenamientos del primero equipo el portero Raúl Fernández y parece que sí podrá estar disponible para el sábado, por lo que el portero del filial Adri López tendrá que esperar para saber si va convocado con el primer equipo o podrá estar a disposición de Milla para el encuentro. La temporada de Adri López ha sido mayoritariamente con el primer equipo debido a las lesiones de los dos guardametas, incluso ha llegado a debutar en partido oficial. Cierto es que cuando Milla lo ha tenido disponible se ha decantado por su titularidad anteponiéndose a Ángel, el cual está haciendo muy buena temporada y el otro día hizo un gran partido, donde en el gol apenas pudo hacer mucho.

Milla advierte que “queda mucho por jugar”

El entrenador del Recreativo Granada, Juan Antonio Milla, ha comentado en unas declaraciones previas al partido de vuelta contra el Utebo, difundidas por el club que su equipo está “con muchas ganas” y “concienciado de que es un partido importante”. “Después de una temporada larga, estos momentos son con gusto. Sabemos de la dificultad, el partido de ida lo hemos sacado con un buen resultado, pero está todo abierto y queda mucho por jugar”, ha señalado.

Milla ha destacado que enfrente tendrán un rival “complicado” y en “un contexto distinto” ya que en la ida jugaron “en un campo más pequeño” que el de la Ciudad Deportiva. “El rival es el segundo mejor visitante y tenemos que estar en alerta. Domina bien el juego elaborado, asociativo”, ha indicado. Milla espera que su equipo no pierda su identidad y tenga “confianza” para que las cosas vayan bien.

El técnico granadino espera que sea un fin de semana redondo para el club: “Ojalá que lo vuelva a ser, que el primer equipo consiga ese ascenso y que el Femenino el sábado y nosotros el domingo seamos capaces de culminarlo. Hago un llamamiento a la afición, que está llenando las gradas. Va a ser un partido bonito y necesitamos el apoyo de toda esta gente”.

Posibles alineaciones

Recreativo Granada: Ángel, Raúl, Diego, Miki Bosch, Eu, Youness, Martín Solar, Mario da Costa, Julito, Juanma y Samu.



Utebo: Auré, Alvira, Meseguer, Machote, Toni Pérez, Marín, Cambil, Pérez, Forcén, Cota y Álex Sánchez.