¿Qué fichajes debería hacer el Real Madrid?

Con la temporada prácticamente terminada, a falta de saber los puestos europeos y los equipos que bajan a segunda, los despachos empiezan a moverse y los directores deportivos, presidentes y demás empiezan a plantear en posibles refuerzos de cara a la próxima temporada.

Jude Bellingham parece hecho

El Real Madrid necesita refuerzos en varias de sus líneas. Todavía no se sabe si Kroos y Modric renovarán y, aunque el centro del campo es una de las zonas que mejor cubiertas tiene el conjunto blanco, parece que la llegada de Bellingham, centrocampista del Borussia Dortmund es un secreto a voces.

El Real Madrid necesita laterales

Una de las posiciones que más dolores de cabeza lleva dando al madridismo en los últimos tiempos son los laterales. Mendy es un jugador que se lesiona con frecuencia y Carvajal ya no está a su mejor nivel en general, aunque sí hay partidos en los que rinde como el mejor del mundo. Lucas Vázquez no ha contado mucho para Ancelotti esta temporada, al igual que Nacho que es polivalente y puede jugar también de lateral. Además, está en duda su continuidad. La solución de Ancelotti ha sido Camavinga, si bien el Real Madrid no puede usarlo como parche, cuando la realidad es que su posición es otra.

Dani Carvajal en el partido contra el Rayo Vallecano. Vía realmadrid.com

Por lo tanto, el Real Madrid debería fichar laterales y parece que uno de ellos podría ser Fran García. El lateral zurdo del Rayo Vallecano ya estuvo a punto de regresar al Real Madrid el año pasado, si bien se le dio un año más en Vallecas. Ahora parece que sí va a venir.

La delantera necesita refuerzos

Otra de las posiciones que esta temporada ha demostrado que se ha quedado corta es la delantera. Karim Benzema este año no ha estado en su mejor nivel y el Real Madrid lo ha echado mucho de menos. Si bien, el Real Madrid no tiene un suplente de garantías para esta posición. Hazard, las veces que ha jugado, ha demostrado que no está en su mejor nivel. Asensio, ha sido muy intermitente. Y Mariano, no ha jugado, ha estado mucho tiempo lesionado y su contrato termina el 30 de junio y el Real Madrid no tiene pensado renovarlo.

Karim Benzema marcando el gol ante el Rayo. Vía realmadrid.com

Si bien es cierto que, aunque el equipo blanco sabe que es necesario reforzar esta posición, varias fuentes apuntan a que la intención del Real Madrid es no gastarse mucho dinero y no fichar a un delantero de renombre, porque confían en Karim Benzema, aunque su contrato termina el 30 de junio también y no se ha anunciado su renovación todavía.