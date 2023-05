El CD Badajoz desciende a Segunda RFEF

El CD Badajoz y el Córdoba se enfrentaron el 27 de mayo a las 19:30h en El Arcángel en la última jornada del grupo 1 de Primera RFEF, con horario unificado y con todo por decidir. Ambos equipos iban a luchar por llevarse los tres puntos, aunque los locales ya no se jugaban nada y los visitantes buscaban la permanencia.

El CD Badajoz se la jugaba en la última jornada

El equipo blanquinegro llegaba al encuentro tras ganar al Pontevedra por la mínima gracias a un tanto de Ferrón, quien le dio tres puntos de oro al CD Badajoz en el minuto 73 para llegar a la última jornada dependiendo de sí mismo en la lucha por la salvación. Por su parte, el Córdoba venía de empatar a cero contra el Mérida y no ganaba desde febrero, pero tenían la ventaja de que no se jugaban nada, lo que les permitía jugar sin la presión que tenían los jugadores del CD Badajoz.

Lo bueno para los blanquinegros es que la afición nunca les deja solos, y menos en momentos tan complicados. Más de 2.000 aficionados del CD Badajoz viajaron a Córdoba para arropar a su equipo. Sin embargo, tenían en mente el último enfrentamiento entre ambos equipos, el cual se saldó con victoria para los andaluces por 2-4 en el Nuevo Vivero en el partido correspondiente a la jornada 13. Un partido en el que se adelantó hasta en dos ocasiones el club blanquinegro, pero que los cordobeses consiguieron remontar en la segunda parte.

El técnico del CD Badajoz tenía las bajas de Raúl Palma (lesión) y de Josete Malagón (expulsión ante el Racing de Ferrol). Sin embargo, recuperaba a Mariano y Gianluca Mancuso, quienes fueron directos al once en detrimento de Juanmi y José Más. Además de los dos cambios tras el regreso por amonestación, Tenorio dio entrada a Zelu y a Carlos Cordero por David Soto y Edu Sánchez. Por su parte, Manuel Mosquera recuperaba a Javi Flores y Ekaitz Jiménez, pero tenía las bajas de Puga, Gudelj, Felipe Ramos y Carlos Marín, lo que supuso el debut de Pablo Picón en la portería cordobesista.

Entrenamiento del CD Badajoz durante la semana// Foto: CD Badajoz

Empate a uno en la primera parte

Primeros minutos de tanteo por parte de ambos equipos, pero fue el CD Badajoz el primero en tener una clara ocasión. Buena combinación de los blanquinegros en el borde del área para que Buyla disparase desde la frontal, pero la sacó Picón y el rechace no pudo ser recogido por Gorka Santamaría que estaba totalmente solo en el área pequeña. Se caía El Arcángel con esa ocasión de los visitantes, pero que estaban jugando como si estuviesen en casa por toda la afición desplazada hasta Córdoba.

Y la volvió a tener el CD Badajoz: centro de Calderón que prolongó Zelu y cabeceó Gorka Santamaría, pero un paradón de Picón privó a los pacenses de adelantarse en el marcador. Pese a que el CD Badajoz estaba teniendo todas las oportunidades, fue el Córdoba el que se adelantó en el minuto 16. De Las Cuevas remató totalmente solo en el segundo palo para adelantar a los locales y hacía que el CD Badajoz estuviese en ese momento en Segunda RFEF.

El partido era un auténtico ida y vuelta que casi aprovechan los visitantes para poner el empate en el marcador después de un pase en profundidad para Adilson que buscaba en el segundo palo a Gorka Santamaría, pero Jorge llegó en última instancia para privar al CD Badajoz del tanto. Pero no perdonaría el portugués en la siguiente jugada. Error de Pablo Picón que aprovechó Adilson para recuperar el balón, Zelu tiró, pero el guardameta hizo un paradón, sin embargo, el rechace le llegó al extremo portugués que tras varios recortes puso el empate en el marcador en el minuto 37.

El guardameta local estaba siendo el héroe de su equipo, le sacó dos tiros a Gorka Santamaría justo después del tanto del empate de Adilson. Y no hubo tiempo para más. El CD Badajoz se iba al descanso con un empate, pero que le metía en descenso por lo que estaba pasando en los otros partidos.

Miguel de las Cuevas dio la victoria al Córdoba

Se notaba que el CD Badajoz se la jugaba, ya que nada más salir de vestuarios la tuvo con un disparo desde la frontal de Alfaro que desvió la defensa local a córner. Pero fue de nuevo el Córdoba el que se adelantó en el marcador, y otra vez por medio de Miguel de las Cuevas tras un disparo desde la frontal. A falta de 20 minutos, Carracero tiró desde el borde del área, pero el travesaño evitó el tercero del Córdoba. En el minuto 75, pudo poner el empate en el marcador Adilson, pero de nuevo, Picón salvó a los suyos.

El CD Badajoz se volcó al ataque y casi lo aprovecha Carracero que tuvo un mano a mano con Narváez, pero el guardameta pacense le privó del tanto. Ya en el añadido, fue el palo el que salvó del tercero a los visitantes tras un disparo de Willy. Pero Camus no perdonó y sentenció en la última jugada a los blanquinegros. No hubo tiempo para más y el CD Badajoz no pudo hacerse con la victoria, lo que le llevó al descenso. Con la derrota por parte del CD Badajoz y los resultados que se dieron en los otros campos, el conjunto blanquinegro pierde la categoría y la próxima temporada saldrá a competir en Segunda RFEF.

Ficha técnica:

Córdoba CF: Picón, José Ruiz, Calderón, Jorge (José Alonso, min 46), Willy, De Las Cuevas (Armando min 76), Alberto, Caballero, Simo (Javi Flores, min 80), Casas (Carracero, min 57) y Diarra (Camus, min 80).

CD Badajoz: Miguel Narváez, Borja García, Mariano Gómez, Carlos Cordero (Edu Sánchez, min 73), Carlos Calderón (José Más, min 73), Jannick Buyla, Mancuso (David Soto, min 65), Adilson Mendes, Jesús Alfaro, Zelu (Ferrón, min 65) y Gorka Santamaría.

Árbitro: David Cambronero González (Comité territorial castellano-manchego). Amonestó en los visitantes a Buyla (min 76), Alfaro (min 79), Borja García (min 89).

Goles: 1-0 (De Las Cuevas, min 16), 1-1 (Adilson, min 37), 2-1 (De las Cuevas, min 64), 3-1 (Camus, min 95).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima octava jornada del grupo 1 de la Primera Federación disputado en El Arcángel.