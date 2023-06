Los fichajes del Real Madrid femenino

El Real Madrid femenino ya está planificando la próxima temporada. Con las bajas de jugadoras como Méline Gerard, que se retira, o renovaciones que no van a suceder, como las de Lorena, Esther, Claudia Florentino, Marta Corredera o Lucía, el conjunto blanco necesita fichar.

Renovaciones confirmadas

Si bien es cierto que, aunque todavía no hay comunicado oficial del club, muchas fuentes apuntan a que jugadoras como Claudia Zornoza y Moller habrían renovado y seguirían formando parte de la plantilla blanca.

Hay otras que no están tan claras, como Nahikari. La delantera vasca no ha contado mucho para Alberto Toril y no ha gozado del protagonismo que le gustaría, ni aun cuando Esther no ha jugado. De ello ninguna de las dos jugó un solo minuto en la Final Four de la Copa de la Reina, ni en semifinales ni en la final. Esther parece claro que no continuará, pero sobre Nahikari no ha salido ninguna información que lo confirme. Tiene un año más de contrato, pero podría buscar salida a través de una cesión o venta.

Fichajes hechos, a falta de confirmación oficial

Teniendo en cuenta las altas y bajas, hay varias jugadoras que parece que el Real Madrid tiene atadas, aunque todavía no hay comunicado oficial.

En primer lugar, Oihane Hernández. La lateral derecho del Athletic Club de Bilbao finaliza su contrato el 30 de junio y no ha renovado, y su incorporación a la plantilla blanca hace meses que resuena, por lo que parece que será una de las nuevas incorporaciones. Fue campeona de Europa en 2018 y ha jugado en siete ocasiones con la selección española absoluta.

También parece claro el fichaje de Mylène Chavas. Con la retirada de Méline Gerard era necesario que el Real Madrid fichara una portera suplente para hacerle la competencia a Misa y parece que la portera del Girondins de Burdeos es la elegida. Llega con la carta de libertad ya que termina su contrato este mes de junio. Es campeona de Europa sub 20 y subcampeona del mundo sub 20 con la selección francesa.

🤍 Has sido un ejemplo de profesionalidad durante estas dos temporadas y te llevas nuestro cariño y el de todo el madridismo, @MelineGerard. ¡Mucha suerte en esta nueva etapa de tu vida a ti y a tu familia!#RealMadrid pic.twitter.com/Q2Xhonzn0q — Real Madrid C.F. (@realmadridfem) June 1, 2023

Con la más que posible marcha de Esther, la de Lorena confirmada y la duda de Nahikari, el Real Madrid necesita reforzar la delantera. Parece que la elegida es Signe Bruun. La internacional danesa llegaría al Real Madrid tras acabar su contrato con el Olympique Lyonnais. La delantera jugó en otros equipos como el PSG o el Manchester United y es internacional absoluta con la selección danesa.

Posibles incorporaciones

Uno de los nombres que más suenan es el de Hayley Raso, actual centrocampista del Manchester City. La australiana acaba contrato este mes de junio, por lo que llegaría gratis.

Por otro lado, el Real Madrid necesita incorporar una defensa central, ya que es otra de las posiciones que se quedan cortas, y más con la no renovación de Claudia Florentino. De momento no suena ningún nombre.