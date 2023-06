Ausencias y novedades la Sub-21

Este viernes a las 11:30 horas, Santi Denia hacía oficial su convocatoria, de 27 jugadores para el Europeo sub 21. Este se celebrará en Rumanía y Georgia y dará inicio el 21 de junio. Antes de iniciar el seleccionado que es debutante en este campeonato de esta categoría, tendrá que descartar a cuatro jugadores. Quedando así una lista de 23 definitiva que intentará llevarse el campeonato continental.

Lista de jugadores

Porteros: Arnau Tenas (Barcelona) Agirrezabala (Athletic) y Leo Román (Mallorca).

Defensas: Arnau Martínez (Girona), Víctor Gómez (Braga) Pacheco (Real Sociedad), Francés (Zaragoza), Miranda (Betis), Miguel Gutiérrez (Girona), Manu Sánchez (Osasuna), Mario Gila (Lazio) Guillamón (Valencia) y Aitor Paredes (Athletic).

Centrocampistas: Sancet (Athletic), Gabri Veiga (Celta), Nico González (Valencia), Aimar Oroz (Osasuna), Rodri (Betis), Sergio Gómez (Manchester City), Álex Baena (Villarreal), Antonio Blanco (Alavés) y Adrián Bernabé (Parma).

Delanteros: Riquelme (Girona), Abel Ruiz (Braga), Latasa (Getafe), Barrenetxea (Real Sociedad) y Camello (Rayo).

Ausencias

El seleccionador, Santi Denia, ha dejado fuera de la pre-lista a varios jugadores que podían haber optado a formar parte de la lista. Entre ellos Eric García, Ferran Torres y Ansu Fati del Barça, todos ellos habían contado con el anterior seleccionador de la absoluta. Pero actualmente no cuentan ni para la absoluta ni para Denia. Otras de las grandes ausencias en la punta de ataque, es el reciente campeón de Europa League con el Sevilla, Brayan Gil, y que tampoco está en la Absoluta. Quienes no pueden acudir, porque los ha llamado Luis de la Fuente, son Yeremy Pino (Villarreal) y Nico Williams (Athletic), quienes parece que cuentan dentro de los planes de la selección Española Absoluta.

Equipos que la componen

La lista ha sido formada por futbolistas de 18 equipos distintos. En su mayoría han aportado un jugador, menos el Valencia, Osasuna, Real Sociedad, Betis y Braga. Los equipos que más con hasta tres jugadores son el Athletic y Girona. Destaca la presencia del Atlético de Madrid y el Real Madrid, aunque con 'trampa', ya que varios jugadores están cedidos en otros equipos. Sin embargo, siguen en su propiedad.

Tan solo tres jugadores han jugado en categorías inferiores a primera división. Es el caso de Arnau Tenas (Barça B), Antonio Blanco (Alavés), Bernabé (Parma).

Novedades

En cambio, otros jugadores que están en la terna de poder entrar en la Absoluta, finalmente no han entrado, y podrá contar con ellos Santi Denia. En el caso, de Hugo Guillamón, había ido al pasado Mundial. No obstante, el central parece que no entra por el momento en los planes de Luis de la Fuente, y estará en la Sub-21. También sonaban con fuerza posibles debutantes en la selección Absoluta, pero finalmente han preferido optar por otros. Es el caso de Gabri Veíga (Celta), Sancet (Athletic), o en los últimos meses para ocupar el carril derecho, Arnau Martínez ( Girona).

También ha incluido Santi Denia, debutantes, como el delantero centro cedido del Real Madrid, Juanmi Latasa (Getafe) o jugadores que llevan tiempo sin ir como Adrián Bernabé (Parma), que llevaba casi un año sin acudir, o Miguel Gutiérrez (Girona), lateral cedido del Real Madrid, no había sido llamado desde 2021.

Horarios y partidos

Los jugadores de la Sub-21 acudirán el 8 de junio en las Rozas, menos Sergi Gómez, quien acudirá más tarde, el 10 junio, tras disputar con el Manchester City la final de la Champions. La preparación será la siguiente: España disputará un amistoso el 13 de junio ante México. Posteriormente, Santi Denia dará a conocer los descartes para el Europeo, antes de viajar a Rumanía, que lo harán el 19 junio. El 21 junio la selección debutará en Bucarest ante la selección rumana, siendo la inauguración de la fase de grupos.