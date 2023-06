Ancelotti: "Queremos ser segundos, aunque ese no fuese el objetivo. Queremos una buena despedida"

Carlo Ancelotti ha atendido a la prensa en la jornada previa al partido del Real Madrid frente al Athletic Club. El conjunto de Valverde visitará el Estadio Santiago Bernabéu para despedir la presente campaña.

Con el segundo puesto en juego, el conjunto blanco quiere despedirse por todo lo alto ante los ojos de su afición.

Sobre el encuentro y muchas cuestiones acerca de la plantilla del año que viene, ha querido hablar Carlo Ancelotti.

Despedida de la temporada

El italiano ha recalcado el objetivo a día de hoy, ser segundos. Con el título de Liga para el Barça, el conjunto blanco quiere acabar subcampeón.

"Queremos ser segundos, aunque ese no fuese el objetivo. Queremos una buena despedida. Solo Mariano no puede jugar", ha declarado el italiano, confirmando la baja del hispano-dominicano, quien no podrá despedirse de su afición en su último partido como blanco.

Marcha de jugadores

En los últimos días se habla mucho sobre el próximo destino de varios futbolistas que terminan contrato este 30 de junio. Asensio, quien ya ha confirmado que abandona el conjunto blanco, Ceballos, Benzema o Nacho, son algunos de los jugadores que no tienen claro qué hacer. Su entrenador ha hablado sobre la temporada de estos: "Algunos han tenido poco protagonismo. Yo he intentado hacer lo mejor. Es imposible tener contento a todos. Entiendo que haya algunos que no lo estén. Siento que haya alguno que no jugaran tanto".

Brahim, Kane...

Estos son algunos de los nombres que suenan para reforzar la plantilla del Real Madrid la próxima temporada. El italiano no ha querido hablar de ellos, ya que actualmente forman parte de otros conjuntos, pero en un futuro podrían estar a su disposición.

Nota global de la temporada

Por último, ha querido hacer balance de la temporada en la que se han conseguido tres títulos. A pesar de no haberse hecho con LaLiga, ni la UEFA Champions League, el Madrid ha tenido opciones hasta el final, sobre todo en Europa. Así lo ha definido el italiano:

"Ha sido una temporada muy larga y complicada. He dado todo lo que podía dar. Seguro que el año que viene lo voy a hacer mejor. A veces cuesta poner nota a uno mismo, pero creo que es positiva"., ha declarado.