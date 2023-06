Ligera ventaja para la vuelta

El Dépor y su afición se encontraban donde querían (Siempre y cuando no se pudo ser primero) los playoffs, esas eliminatorias que tan malos recuerdos les traen a los blanquiazules, la ciudad se vestía con las mejores galas y desde las 12:00 del medio día, los aficionados blanquiazules se dejaban ver por la ciudad.

La afición puso color en la previa.

Primer punto de encuentro de la parroquia herculina fue la calle San Juan, una de las calles más míticas de la ciudad, donde los domingos son típicos los vermuts y las tapas en sus terrazas. Siguiente punto de encuentro, la plaza de María Pita, donde la gran heroína herculina les trasmitía ánimo para la gran batalla. El conteo de más de dos kilómetros comenzaba a las 16:00, donde cientos y cientos de blanquiazules recorrerían las calles de Riego de Agua hasta llegar a la Calle Real, punto en el que la multitud blanquiazul animó con cánticos a los suyos y dejó preciosas estampas a los vecinos de la zona que se animaron a verlos desde los balcones. Continuaron hacia calle San Andrés, Plaza Pontevedra y Rubine, antes de llegar a la playa de Riazor, Avenida Buenos Aires y la entrada al estadio herculino. Un paseo que dejó numerosos videos e imágenes que puedes repasar en nuestra cuenta de twitter.

Los dos míster tardaban en descubrir sus onces y pasadas las seis de la tarde mostraban sus cartas, el técnico blanquiazul Rubén de la Barrera pocas novedades mostraba, un once de gala con la entrada de Lebedenko y Antoñito en los laterales, así como Jaime y Pablo Martínez en el eje central de la defensa, confiaba la banda a Yeremay, que desde la llegada del míster está teniendo mucho protagonismo. Por parte del Castellón, los ex blanquiazules comenzaban, de inicio, Borja Granero, Salva Ruiz y Calavera. La ley del ex que quería poner en práctica el míster Albert Rudé.

Ambiente de primera división

Antes de comenzar el encuentro, cabía destacar el gran colorido que se vivió en las bancadas, bancadas teñidas de azul, ante el llamamiento de los Riazor Blues y con el regalo del club de camisetas del color del Dépor.

Ambiente de gala en Riazor | Vavel.com

El partido comenzaba con ritmo y con un cuadro blanquiazul muy superior en cuanto a posesión de balón y llegadas. Pese a todo ello, la primera ocasión fue para el equipo de la comunidad valenciana. Un disparo De León que rechazaba de manera buena Ian Mackay. Contestó el Dépor a los pocos minutos, un disparo de Max Svensson que, tras intervenir Alfonso Pastor, no era capaz de rematar Yeremay.

El joven extremo blanquiazul fue uno de los más participativos en la primera mitad, en sus botas la ocasión más clara de la primera parte, una jugada individual por la izquierda que termina con disparo al muñeco, el guardameta visitante providencial con su intervención. Otra ocasión clara llegaba a la media hora de encuentro, Max Svensson no era quien de aprovechar un error de la defensa del Castellón. El balón le quedaba franco en el interior del área, con un disparo cruzado no encontraba portería.

Jaime luchando contra los delanteros del Castellón | Vavel.com

La última ocasión de la primera mitad fue para los albinegros, un disparo De León que atrapaba Ian Mackay, el guardameta coruñés fue uno de los jugadores más destacados. Con este disparo se llegaba al final de los primeros cuarenta y cinco minutos.

Dépor superior en la primera parte.

En la reanudación, el equipo visitante cambió la cara, fue más controlador del balón y dispuso de una de las ocasiones más claras del encuentro, un disparo desde la frontal de Kochorashvili que, con una mano firme, enviaba Ian Mackay a córner.

Como siempre, el fútbol es caprichoso y cuando mejor estaba jugando el equipo visitante, llegó el gol del Dépor. Svensson no perdonaría la segunda que tuvo, jugada individual desde la derecha, internada en el área y disparo cruzado, tras tocar en Borja Granero acaba colandose en la portería del equipo de Castalía. Se adelantaban los blanquiazules, euforia de los jugadores y empuje de la afición, inclinaban el campo hacia la portería de Alfonso Pastor. El guardameta andaluz tuvo mucho trabajo en esta segunda mitad.

Max y el gol | Vavel.com

Svensson y Soriano tuvieron oportunidades para ampliar el marcador, un marcador que finalmente no se movió gracias sobre todo a las dos intervenciones providenciales de Ian Mackay, el guardameta blanquiazul mantuvo vivo al Dépor, un equipo que tendrá que sufrir en Castalía.

Tocará sufrir en Castalía.

Un gol de ventaja y un estadio de Castalía que va a apretar, va a ser lo que se encuentre el equipo blanquiazul en la vuelta de la primera eliminatoria. Sufriremos el próximo domingo a las 18:00 en la visita del cuadro blanquiazul a la ciudad de Castellón.

Tocará sufrir en Castalía | Vavel.com

Ficha Técnica:

RC Deportivo: Mackay, Antoñito, Jaime, Martínez, Lebedenko, Diego Villares, Álex Bergantiños, Mario Soriano, Lucas Pérez, Svensson y Yeremay. También jugaron: Saverio, Kuki Zalazar e Isi Gómez.

CD Castellón: Alfonso, Granero, Kochorashvili, Cristian, Koné, Manu Sánchez, Salva Ruíz, Iago Indias, De León, De Miguel y Calavera. También jugaron: Carles, Fabricio y Pablo Hernández.

Goles: 1-0: Svensson, min.60

Árbitro: Guillermo Conejero Sánchez

Estadio: Abanca Riazor, 28828 espectadores.