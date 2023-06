Tras el partido disputado en la tarde de domingo en el Reale Arena, la temporada 22/23 ha llegado a su fin. 35.065 aficionados han sido partícipe de una última victoria de su equipo frente al reciente campeón de la UEFA Europa League, el Sevilla FC (2-1). Lo anterior, gracias a la gran actuación del equipo dirigido por Imanol Alguacil, los cuales acompañados por los goles de Brais Méndez y Ali Cho, fueron capaces de darle una última alegría en esta temporada a la afición Txuri-urdin.

Fue un encuentro muy especial y lleno de sentimientos para todos los partícipes, puesto que Anoeta recibía a una Real Sociedad que vuelve a clasificarse para la mayor competición a nivel europeo, la UEFA Champions League. Mientras que, por otro lado, era el último partido de Asier Illarramendi como jugador Txuri-urdin. Ambos acontecimientos han llevado a cabo un acto de celebración y despedida, en donde Illarra ha entregado el brazalete de capitán a Mikel Oyarzabal y el dorsal 4 a Martin Zubimendi. El final de la ceremonia ha terminado con un espectaculo audiovisual acompañado especialmente por el himno de La Champions.

“A los aficionados darles las gracias por su apoyo del año y por venir hoy. Asier se merecía un regalo así, este adiós no es fácil de tener y es emotivo. No sabéis la alegría que me da” ha mencionado el entrenador procedente de Orio tras finalizar el encuentro de ayer.

Una última victoria

Los jugadores del equipo vasco fueron capaces de regalarle a los aficionados una última victoria y nada más que contra el actual campeón de la UEFA Europa League. Fue un encuentro bastante dominado por el conjunto local, los cuales desde el primer minuto de juego no dejaron de ir al ataque. Tras varios intentos frente a la portería de Dimitrovic, fue hasta el minuto 28 que llegó el primer tanto del encuentro por parte de Brais Méndez y su mágica pierna izquierda.

Gol de Brais Méndez | Foto vía YouTube: Real Sociedad TV

En el segundo tiempo el partido se mostró un poco más equilibrado por ambos lados, pero llegado el minuto 73 Mohamed-Ali Cho anotó su primer gol de la temporada. Esto dejaba a la Real con un resultado de 2-0 muy favorable de momento, pero en el 77 llegó el descuento para el Sevilla por parte del argentino Erik Lamela.

Una temporada para la historia

4 de junio de 2022, el fin de una de las mejores temporadas para la Real Sociedad, de los 38 partidos disputados han ganado 21, empatado 8 y perdido solamente 9, números que colocan al equipo donostiarra en la cuarta posición con 71 puntos. Han anotado un total de 51 goles y 23 porterías en cero para Alex Remiro y los defensas de la Real. Son números que han llevado al equipo Txuri-urdin a ser uno de los mejores de Europa durante la temporada 22/23.

Retorno a la Champions League

Tras una sequía de 10 años, el Reale Arena y su afición volverán a ser partícipes de la presencia de su equipo en la máxima competición europea. La UCL abre sus puertas a unos jugadores llenos de ilusión, que intentarán, sin duda alguna, lograrlos mejores resultados posibles para la siguiente edición de dicho torneo.

Para el futuro

"Ya estamos pensando en ser los únicos en la historia del club en entrar cinco veces seguidas, lo que no será fácil, por el nivel de los rivales y por jugar Champions, pero lo vamos a intentar” ha mencionado Imanol, además, ha aclarado que: "Nosotros vamos a tope en todos los partidos de todas las competiciones. Tendremos rivales más potentes, pero el nivel de exigencia no cambia, porque para conseguir lo que hemos conseguido hemos ido al límite, hasta con el Cazalegas, el Becerril y más, que no tienen el nombre del United y otros, pero para nosotros sí la misma importancia”.

Celebración de los jugadores de la Real con Imanol | Foto vía YouTube: Real Sociedad TV

Aquí finaliza una muy bonita temporada de fútbol por parte de la Real Sociedad, ahora a su afición y jugadores solo les queda esperar a que pase el verano para volver a disfrutar de este hermoso deporte.