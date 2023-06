Carrasco, clave en el mercado rojiblanco

El final de la temporada puramente futbolística da paso a una temporada más estresante aun si cabe, el mercado de fichajes. El Atlético de Madrid, que cuenta ya con la incorporación del central turco Söyüncü, espera que se muevan las primeras piezas y se desencadene un efecto dominó que podría acabar con varias salidas y también varias llegadas.

Carrasco, el botón que activa el mercado

El primer jugador por el que el Atlético de Madrid espera movimientos es Yannick Carrasco. Entre sus opciones, el belga baraja tanto el FC Barcelona como la Premier. Conocedor de que Simeone le considera fundamental y, hasta jugarreta propia del dúo del palco, el belga no consideraba otra opción que no fuera seguir de rojiblanco pero la promesa de renovación al alza no se materializó y Carrasco cambió sus planes. Algo que parece lógico.

La odisea de sustituir al belga

Lo que no parece lógico, una vez más, es la forma de actuar de la dirección deportiva rojiblanca. Yannick es un futbolista clave para el sistema de juego del Atlético ya que es capaz de ser un futbolista desequilibrante por banda izquierda en ataque y un lateral al uso en defensa. Por eso no se entiende que no se haga un esfuerzo por retener al jugador ya que traer un recambio de sus características parece imposible. La prueba es que los jugadores que han sonado no se le parecen ni por asomo a Carrasco. Hablamos de los Kang-In Lee, Javi Galán o Guerreiro, este último rumbo ya al Bayern de Múnich.

La decisión final no se hará esperar

Para bien o para mal, la decisión de seguir de rojiblanco o buscar nuevos retos en su carrera profesional no se hará esperar. El futbolista anda concentrado con su selección de cara a los compromisos clasificatorios para la Eurocopa 2024. Tras la finalización de estos, aprovechando la tranquilidad de estar alejado de los focos durante la concentración con la selección de Bélgica, Carrasco dará una respuesta al conjunto rojiblanco. Y si la respuesta es que el jugador quiere salir habrá que valorar opciones. O el Barça, cuya opción de compra asciende a 19 millones de euros, o la Premier. El tiempo dirá.