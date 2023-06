Bellingham, más que un centrocampista para el Real Madrid

Jude Bellingham llega al Real Madrid por una cifra que supera los 100 millones de euros y con el cartel de 'galáctico'. Además, se convierte en el primer fichaje de los merengues, que tienen por delante un verano de reconstrucción y bastantes cambios tras las bajas de jugadores importantes como Marco Asensio o Karim Benzema. El inglés, que también era pretendido por algunos clubes de la Premier League, finalmente ha decidido desembarcar en el club blanco, que se hace con uno de los mejores futbolistas jóvenes del mundo.

Bellingham es un perfil de mediocampista distinto a los que hay ahora en el equipo dirigido por Ancelotti, con un físico imponente y llegada, pero también con una calidad superlativa de la que no muchos pueden presumir. Sumado a esto, tiene otras muchas características y virtudes que pondrá a disposición del Madrid desde el primer momento en el que se ponga la camiseta merengue.

Cifras

Una de las mayores cualidades del británico es su capacidad de contribuir a los goles de su equipo, ya sea anotando o con asistencias, como ya ha demostrado en el Borussia Dortmund. En ese aspecto, sus últimas dos campañas han sido muy buenas, contribuyendo directamente en una veintena de goles en cada una de ellas.

En la 21/22, con apenas 18 años, el de Birmingham firmó seis tantos y catorce asistencias, mientras que en la presente campaña, han sido seis los pases de gol y catorce tantos los que ha producido el inglés. Sin duda, unos números magníficos que hablan de su efectividad e importancia en campo contrario.

Calidad

Además de su llegada, también destaca por su capacidad de asociación y su precisión con el balón a la hora de acercarse a la meta rival. Esta calidad y manejo del balón lo hacen un todocampista, un jugador que puede rendir en cualquier sitio del centro del campo. De hecho, Mike Dodds, uno de sus entrenadores en las categorías inferiores del Birmingham, contó una conversación que tuvo con Jude en la que le dijo que podría ser lo que quisiera: "Me dijo que quería ser un número 10. Yo le contesté: 'Creo que puedes ser un 22'. Me pregunto que a qué me refería, y le dije: 'Puedes ser un 4, un 8 y un 10, alguien que lo haga todo".

Esta versatilidad, unido a sus condiciones técnicas, le han hecho ganar el premio al mejor jugador de la Bundesliga por encima de otros futbolistas del nivel de Marco Reus, Musiala o Kimmich.

Poderío físico

Otra de sus características es su gran físico. El inglés de 1,86m es un jugador fuerte y complicado de ganar en los duelos, con una capacidad de esfuerzo muy alta. Además, en estas dos últimas temporadas solo se ha perdido dos encuentros por lesión, y es que también esta muy pendiente de cuidarse cada día.

Personalidad

Por último, si hay algo que hace especial al inglés es su mentalidad. No es común que un británico abandone las islas para jugar al fútbol, pero Jude no solo lo hizo, sino que lo intentó cuando todavía no era ni mayor de edad, dejando claro que tiene una personalidad que ya querrían muchos.

Ya esta campaña ha llevado el brazalete de capitán en el Borussia Dortmund y en la selección inglesa ya es una de las piezas clave, algo nada sencillo en un equipo tan competitivo como el de Southgate.

No hay duda de que las condiciones de Bellingham son increíbles, ahora solo queda ver si responde a las expectativas que hay puestas sobre él en el club merengue.