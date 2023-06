Otro día negro en la historia blanquiazul

El Dépor viajaba a Castalia con tan solo un gol de ventaja, algo que a la afición blanquiazul les generaba algo de desconfianza. Una nueva eliminatoria jugándose la vuelta lejos de Riazor, algo que hacía recordar al encuentro ante el Mallorca, aquella noche triste de San Juan.

Para ello, Rubén de La Barrera llevó toda la semana mentalizando a sus futbolistas, no quería que la negatividad y el pesimismo se apoderase del vestuario, recuerdos del pasado no vinieran a la cabeza de los futbolistas coruñeses.

Si se destacó el gran ambiente que se vivió la pasada semana en Riazor, también el recibimiento que al equipo de Castellón era espectacular, un estadio lleno y aficionados blanquiazules desplazados al estadio de Castalia. Sufridores y más de diez horas de autobús para animar a los suyos en un partido decisivo.

Para este partidazo, el equipo blanquiazul repitió once inicial, la buena actuación de Yeremay en el partido de ida, le volvía a dar la oportunidad y los minutos que tanto careció en la temporada.

Piña inicial | Sara Escuder

Comenzaba el partido con intensidad y ritmo, el cuadro local realizó un cambio en su once inicial, Josep Calavera dejó su lugar al capitán Carles Salvador. Con todo ello, el equipo local fue el primero en gobernar y tener protagonismo en el encuentro, todo lo contrario que sucedió en Riazor. El Dépor supo aguantar en los minutos iniciales, una defensa bien replegada de los gallegos hizo imposible las acometidas del rival. Las primeras ocasiones serían para los locales, un centro desde la derecha y remate de cabeza ajustado al palo izquierdo, hacía sufrir a Ian Mackay, el cancerbero blanquiazul veía como ese balón se iba muy cerca.

El arquero blanquiazul sería protagonista en la siguiente jugada, un error en la salida del balón era aprovechado por De Miguel para hacer el primer gol del encuentro. Jarro de agua fría para la defensa blanquiazul, un error muy infantil en el partido decisivo.

Horribles minutos defensivos.

A la media hora de encuentro llegaba el segundo error, un saque de portería de Alfonso Pastor, era aprovechado por Jeremy, el blanquinegro se aprovechaba de un no despeje de Jaime y de una mala salida de Ian Mackay, Jeremy se encontró con la portería vacía y así subía el segundo al marcador.

Antes de que los equipos se fuesen a vestuarios, llegaba el gol del "niño de oro". La pelea de Svensson y Villares daba sus frutos, el balón caía a Lucas Pérez que asistía a Yeremay Hernández para que con un disparo ajustado a la izquierda anotase el primero para el Dépor.

Lucas Pérez asistente en la primera parte | Sara Escuder

En los minutos finales de la primera parte, Svensson y Lucas Pérez tuvieron oportunidades para hacer la igualada, finalmente el partido se fue con ventaja local al descanso.

Salió valiente el Dépor en la segunda mitad, antes de llegar al minuto diez, apareció el siete del Dépor, Lucas Pérez quedaba solo ante el guardameta, Alfonso cometía penalti y veía tarjeta amarilla, algo muy protestado por los gallegos que veían en esa acción como posible tarjeta roja. Lucas no perdonaba desde los once metros y empataba el encuentro, poniendo así en ventaja en la eliminatoria a los herculinos.

Lucas apareció y fue importante.

El Dépor tuvo opciones para llevarse la eliminatoria y también sufrió en los minutos siguientes, los errores y los nervios se apoderaron del partido y hubo múltiples llegadas peligrosas, pero el gol no llegó hasta el minuto noventa. La crueldad se volvía en contra del Dépor nuevamente. Iago Indias marcaba un auténtico golazo, un disparo desde más allá de la frontal del área que nada podía hacer Ian Mackay.

Lucas Pérez no falló desde los once metros | Sara Escuder

La polémica llegaría en el minuto noventa y siete, Ian Mackay era expulsado tras en el intento de sacar rápido golpeaba a un rival, esa acción era decretada como roja y lanzamiento desde los once metros. Edu Sousa hacía acto de presencia y Pablo Hernández, se podía convertir en héroe o en villano. El guion quiso que el veterano extremo fallase desde los once metros y el partido se fuese a la prórroga.

Con un jugador menos y en desventaja comenzaba los treinta minutos añadidos que determinarían quien sería el finalista. El carrusel de emociones comenzaba a los ocho minutos, un centro desde la izquierda era rematado por Jaime, el central asistía a Kuki Zalazar para que anotase el empate a tres. El Dépor nuevamente en ventaja en la eliminatoria y ahora era el equipo blanquinegro quien tenía el reloj en contra.

El Dépor sufre a balón parado

No bajaban los brazos los locales y tendrían una ocasión que acabaría en gol, a balón parado el equipo castellonense anotaba un tanto que no subiría al marcador por fuera de juego. Ese fue el primer aviso de los locales, el balón parado y los centros laterales que se volvían en los recursos que el míster Albert Rudé utilizaría en los minutos finales. Finalmente, tanto fue el cántaro a la fuente... Como ya le sucedió en múltiples ocasiones al RC Deportivo, los remates de cabeza y los centros laterales le dejaban sin opciones de ascenso, esta vez otro clásico "la ley del ex", un córner desde la derecha era rematado de cabeza por David Cubillas, el ex del Fabril mataba el encuentro y las opciones del Dépor de ascenso.

Lágrimas y tristeza de la afición desplazada | Sara Escuder

Fiesta en Castalia y lágrima en los jugadores y aficionados del Dépor, el equipo blanquiazul que nuevamente tendrá que competir en esta Primera Federación, una competición de la que le está costando salir.

Ficha técnica:

CD Castellón: Pastor; Manu Sánchez, Iago Indias, Granero, Salva Ruiz (Fabricio, min 80); Carles (Raúl Sánchez, min 61), Kochorashvili; De León (Pablo Hernández, min 61), Cristian (Cubillas, min 80), Kone (Antón, min 70); y De Miguel.

Real Club Deportivo de La Coruña: Mackay; Antoñito (Sousa, min 90+5), Jaime Sánchez, Pablo Martínez, Lebedenko; Bergantiños (Trilli, min 91), Villares (Olabe, min 91); Lucas, Soriano (Isi Gómez, min 79), Yeremay (Saverio, min 72); y Svesson (Zalazar, min 91).

Goles: 1-0, min 22: De Miguel; 2-0, min 31: Jeremy; 2-1, min 38: Yeremay; 2-2, min 60: Lucas Pérez (penalti). 3-2, min 89: Alejo; 3-3, min 98: Zalazar; 4-3, min 106: Cubillas.

Árbitro: Pérez Hernández (colegio madrileño)