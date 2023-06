Fran García: "Siempre lo he dicho: mi sueño era volver"

Fran García ha comparecido ante los medios de comunicación tras haber sido presentado por el club blanco liderado por Florentino Pérez. Un jugador que ha hecho tres grandes temporadas en el Rayo Vallecano, dos de ellas siendo el mejor jugador rayista. Su vínculo con el Real Madrid viene desde hace años. En 2018, debutó con la cantera merengue hasta que fue cedido y comprado por el Rayo. Ahora, afronta su segunda etapa con gran ilusión y entusiasmo.

Fran García es un futbolista que ha despuntado en el Rayo y se ha convertido en uno de los mejores laterales izquierdos de LaLiga. La vuelta más deseada y que afrontará de la mejor manera posible. Un día especial para el futbolista que es el reflejo de todo el trabajo y esfuerzo que lleva haciendo desde que se marchó de su ciudad natal, con apenas 14 años.

Su primera comparecencia como jugador madridista la inició Emilio Butragueño, que lo acompañó durante todo momento: "Te felicitamos. Te esperan muchos éxitos aquí. Y deseamos lo mejor. Bienvenido".

Emilio Butragueño y Fran García, Rueda de Prensa|| gettyimages

Un trabajo con recompensa

"Siempre lo he dicho: mi sueño era volver. Y es algo que la gente de Vallecas sabe que he tratado con sinceridad. El Real Madrid es mi casa y estoy muy feliz. En el Rayo he crecido mucho como jugador. Allí, se podría decir, he hecho la mili", declaró el nuevo ‘20’.

Fran García, muy feliz de estar de nuevo en su casa, habló sobre sus ídolos futbolísticos: "Siempre he hablado de Marcelo, que me ayudó cada vez que pudo cuando compartimos, un poco, vestuario. También quiero señalar a Roberto Carlos.".

Su etapa en el Rayo: 'mili'

"Hice la mili en el Rayo en estos tres años. Como persona y jugador he crecido mucho estos tres años allí y lo agradezco. Soy un jugador muy constante y eso se lo agradezco al Madrid porque me lo inculcó desde que llegué aquí", declaró.

Su agradecimiento al club franjirroja es inmenso. Fue su primera oportunidad a nivel profesional y gracias a eso está en el Real Madrid.

"El Madrid me dio la oportunidad de volver y le doy las gracias al presidente por dejarme terminar la temporada allí"

Sobre su titularidad, no llega para competir con ningún compañero. Llega al Madrid para sumar: “No vengo a competir con nadie, vine a sumar. Quiere seguir creciendo y dando pasos hacia adelante. "Vengo a poner todo lo que tengo al servicio del equipo y traer títulos y alegrías al club”.

Compartir banda con Vini Jr: "Todos sabemos del potencial de Vini Jr. Trataré de hacerlo lo mejor posible y traer a casa el mayor número de títulos posible"

Una rueda de prensa en la que mostró su compromiso y pasión por el club blanco.