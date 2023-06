El Castilla se abona a la locura

Eran las 20:00 horas y en la Ciudad Deportiva de Valdebebas todas las miradas se dirigían hacia el Estadio Alfredo Di Stéfano, donde Real Madrid Castilla y FC Barcelona Atlètic se jugaban un puesto en la final por el ascenso a LaLiga Smartbank. Los blaugranas llegaban al partido con una ventaja importante después del 4-2 de la ida, pero los madridistas no habían dicho la última palabra. Tras un vibrante encuentro, los de Raúl acabaron venciendo por 3-0 y se medirán al CD Eldense en esa lucha por llegar a la categoría de plata del fútbol español.

Primera parte blanca

Los merengues salieron a por todas desde el principio, sin miedo y presionando a los culés en busca de un gol que les metiese en la eliminatoria. Tras algunas ocasiones, el tanto para los locales acabaría llegando en el minuto 21' gracias a un cabezazo de Carlos Dotor a pase de Álvaro Martín. El gol del capitán blanco dio esperanzas al Castilla, que siguió buscando la igualada, aunque sin suerte, en el primer acto.

Segunda mitad de locura

Tras el descanso, los de Raúl bajaron el ritmo y el equipo de Rafa Márquez dio un paso adelante. Ante esta situación, el técnico merengue introdujo cambios que acabarían siendo claves en la remontada. Entraron al terreno de juego Arribas, Gonzalo García e Iker Bravo, protagonistas en los tantos que acabarían certificando el pase de ronda del conjunto madrileño.

Estas sustituciones le dieron otro aire a los merengues, que volvieron a la carga y siguieron generando ocasiones. El tanto no llegaba, pero los madridistas no dejaron de creer y en el minuto 78' Iker Bravo cabeceó a la escuadra un centro medido de Gonzalo desde el perfil diestro, igualando así la eliminatoria y desatando la locura en el Di Stéfano. A pesar de haber logrado el empate, los de Raúl siguieron insistiendo, obteniendo su recompensa en el 92', cuando el árbitro señaló un penalti por mano de Dionkou, que además vio la cartulina amarilla. El encargado de lanzar la pena máxima fue Arribas, la estrella del filial blanco, que no falló, poniendo el 3-0 en el marcador en el minuto 95' y provocando la alegría de todo el estadio. El éxtasis fue tal, que en la celebración varios aficionados se cayeron por el desprendimiento de una de las vallas de la grada.

Con el pitido final, fue total la comunión entre los jugadores y la afición, que agradeció el esfuerzo de los suyos y les dio ánimos para los dos partidos que quedan para lograr el ansiado objetivo de 'La Fábrica'.