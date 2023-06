Brahim Díaz: “Vengo con ganas de triunfar en el Real Madrid, el mejor equipo del mundo”

Brahim Díaz ha comparecido ante los medios de comunicación tras haber sido presentado por el club blanco liderado por Florentino Pérez. Un jugador que ha hecho tres grandes temporadas en el AC Milan. Allí ganó el Scudetto 2021-2022 y vivió una gran semifinal de esta temporada ante el Inter de Milán. Su vínculo con el Real Madrid viene desde hace años. Ahora, afronta su segunda etapa con gran ilusión y entusiasmo.

Brahim es un futbolista que ha despuntado en el AC Milan y se ha convertido en uno de los mejores futbolistas del club italiano. Una de las vueltas más deseada y que afrontará de la mejor manera posible. Un día especial para el futbolista que es el reflejo de todo el trabajo y esfuerzo que lleva haciendo desde que se marchó de su ciudad natal, con apenas 14 años.

Su primera comparecencia como jugador madridista la inició Emilio Butragueño, que lo acompañó durante todo momento: "Buenas tardes, querido Brahim. Es un honor darte la bienvenida: es tu casa. Estamos muy orgullosos de contar con un jugador como tú. No tenemos dudas de que vas a aportar mucho al equipo. Estamos seguros que conseguirás muchos éxitos con esta camiseta"

Brahim Díaz con su nueva camiseta|| realmadrid.com

De San Siro al Santiago Bernabéu

Se mostró muy contento por volver al que fue y será su casa. El delantero malagueño afirmó: "Vengo con ganas de triunfar en el Real Madrid, el mejor equipo del mundo. Estoy muy contento de volver"

Un jugador que tiene la suerte de poder jugar con ambas piernas. Eso le da un plus en su juego. Aseguró que la mejor posición es en la que le ponga el entrenador. La banda cuenta con más desequilibrio y en el centro puede conectar con los de arriba. Confía en la posición que le adjudique Carlo Ancelotti.

🗣️ @Brahim: "Vengo con ganas de triunfar en el mejor club del mundo".

📰 #BrahimIsBack pic.twitter.com/GqZLKdLYSY — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 13, 2023

Todavía no ha tenido la oportunidad de hablar con el técnico italiano, pero sí con algunos jugadores. “Tengo amigos y he hablado con algunos. Me han felicitado por estar de vuelta y tienen muchas ganas de verme, como yo de verlos a ellos”, declaró.

“Sólo hay que ver lo que lograron la temporada pasada. Los títulos que logra, las remontadas mágicas y las noches del Bernabéu son únicas y representan mucho para mí”

Su titularidad es una competencia. Tiene claro que vuelve para triunfar, pero siempre con trabajo, humildad y con ganas de aprender del vestuario tan grande que forma el Real Madrid.

Sobre su etapa en el Milan solo tiene palabras de agradecimiento. Un equipo que le ha hecho crecer como futbolista y en el que ha podido ser muy feliz. “Han sido tres temporadas en el Milan y la exigencia y la presión es alta. Todos los jugadores hemos estado a la altura y hemos devuelto ilusión al club. Llegué siendo un niño, con el mismo talento, pero tengo más minutos jugados en grandes competiciones como la Champions”, añadió.

Su paso y diferencias en las 3 grandes Ligas



Un jugador que ha tenido el privilegio de jugar en tres grandes Ligas: LaLiga, Premier League y Serie A. Cada Liga le ha ofrecido diferentes cosas y oportunidades en las que ha podido mostrar un buen fútbol. Todas llegaron en diferentes momentos, las dos primeras era muy joven.

El juego "en Inglaterra es más físico. Aquí hay más juego técnico y más balón al pie. Italia es más táctica. Me ha servido para crecer y venir con más ganas".

Una rueda de prensa en la que mostró su compromiso y deseo de volver a vestir con la elástica blanca.