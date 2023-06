Kylian Mbappé y el Real Madrid, nuevo capítulo

En épocas de maratones de series y películas, ha llegado una nueva temporada del drama que mantuvo en vilo a todo Europa hace solo dos años. Kylian Mbappé, aquel que endulzó los corazones de todos en Madrid para luego renovar por los cientos y cientos de millones de euros que le ofreció el PSG, advirtió al club parisino que no hará uso de la opción que tenía para extender un año más su vínculo, por lo que en junio de 2024 sería agente libre.

Por supuesto, desde el momento en que se hizo pública la situación, sonaron todas las alarmas en el Santiago Bernabéu, ya que desde el propio PSG respondieron que no tienen intenciones de que Mbappé se marche a coste cero el próximo año, por lo que buscarán transferirlo este mismo mercado. Sin embargo, la relación entre madrileños y parisinos no quedó en buenos términos tras la última negociación fallida por el delantero, lo que dificultaría que el Real Madrid sea la primera opción que tenga en cuenta el vigente campeón de Francia.

Una oportunidad única

Tras la ida de Karim Benzema, el Real Madrid sabe que necesita un golpe de efecto en su ataque para poder suplir de la mejor forma a un símbolo de los últimos años. Por eso, la primera opción que se dejó sobre la mesa fue ir a por Harry Kane, futbolista inglés que ya hizo público su deseo de salir del Tottenham y que era una opción más que acorde a lo que ofrecía Benzema en el campo.

Sin embargo, los ‘Spurs’ pidieron más de 100 millones para aceptar su salida, por lo que en el Madrid se lo pensaron dos veces, puesto que aún flotaba el fantasma de aquel anhelo de Florentino Pérez: Kylian Mbappé. Con la posibilidad de que el francés quedara libre en un año, el Madrid no quería apostar todo por Kane y perder nuevamente la batalla por Mbappé a final de la siguiente campaña.

Mbappé y el 2025, un mensaje que no será realidad | Foto: PSG

En esa sintonía, la noticia de que el delantero no renovaría y la decisión del PSG de transferirlo este mismo mercado, aclara un poco más las cosas: el movimiento tiene que ser ahora mismo. Por supuesto, no será fácil, el Madrid sabe que tendrá que presentar una oferta más que suculenta para los parisinos, que no solo están totalmente molestos con Mbappé, sino que saben también que el ‘Merengue’ está al acecho.

¿Cuál será la cifra?

Hace dos años, el Madrid llegó a ofrecer 200 millones al PSG para que Mbappé firmara, cuando al delantero le quedaba solo un año de contrato. En ese momento, no estaba del todo claro si el francés iba a impulsar su salida, más allá de que desde el Bernabéu se jugaron a todo o nada para sacarlo de París.

La negativa de Mbappé y su renovación hizo reconsiderar totalmente la estrategia en la directiva del Madrid, incluso llegando a declarar meses más tarde que el jugador ya debía “estar lamentándose” de no haberse marchado.

Tras los 103 millones gastados en la ficha de Jude Bellingham, el Madrid tendría que sacar la billetera y gastar aún más si quiere contar con Mbappé. Se habla de una oferta cercana a los 180 millones, algo que llevaría al ‘Merengue’ a acercarse a la barrera de los 300 millones en este mercado por solo dos futbolistas, algo que dejaría sin muchas posibilidades de conseguir más recambio en sectores del campo que han quedado muy sentidos durante la última temporada, ya sea por lesiones o bajones de rendimiento.

13 trofeos después, con cinco Ligue 1, Mbappé dejaría el PSG | Foto: PSG

De hecho, para encontrar un gasto tan alto en los últimos años por parte del Real Madrid hay que retroceder hasta la temporada 2019/20, cuando el ‘Merengue’ desembolsó 355 millones en fichajes como Rodrygo, Ferland Mendy y Eder Militao, nombres que hoy en día siguen en la plantilla, más otros dos que no funcionaron, como Luka Jovic, y el fichaje más caro de la historia del club, Eden Hazard, que hace solo unos días rescindió de mutuo acuerdo su vínculo.

Otros interesados

En las últimas horas surgió también el nombre del Manchester United como posible interesado en hacerse con los servicios de Mbappé. La posible adquisición de los ‘Red Devils’ por parte de un fondo qatarí daría las condiciones necesarias para el arribo del delantero a Old Trafford. Incluso, el panorama futbolístico es similar, ya que el United necesita con prisas un delantero centro y formaría un tridente de mucha velocidad con Rashford y Sancho en bandas.

Pese a lo atractivo que pueda ser vestir la camiseta de un club tan histórico del fútbol inglés y que está en pleno proceso de reconstrucción, con el proyecto de Erik ten Hag, lo cierto es que el máximo sueño de Kylian Mbappé es pisar el verde césped del Santiago Bernabéu con la camiseta del Real Madrid.

Ya sin Benzema, el delantero sabe que llegará para ser el líder futbolístico del Real Madrid, un protagonismo que en el París Saint-Germain le había quedado desdibujado por los arribos de Neymar y Lionel Messi. En el Madrid, Mbappé tendrá la oportunidad de liderar una nueva etapa del ‘Merengue’ con compañeros de tridente como Vinicius y Rodrygo, más la experiencia de Kroos y Luka Modric, junto con la llegada de un todoterreno como lo es Jude Bellingham.

Además, la presencia de compatriotas suyos, y compañeros en ‘Les Bleus’, como Aurelien Tchouameni y Eduardo Camavinga sin duda que será un gran punto a favor que tendrá el Madrid para conseguir el sí del futbolista. Otro de los aspectos positivos es la historia europea que tiene el 'Merengue', donde podría tener muchas más posibilidades Mbappé de cumplir su sueño de ser campeón de la UEFA Champions League, algo que no ha conseguido en el PSG.

El drama está servido y el guion aún se escribe. El final es incierto, pero lo que sí se sabe es que ningún fanático del fútbol estará exento de seguir el día a día de esta nueva temporada que trae el mercado de fichajes europeo, y vaya si dejará tela para cortar.