Los destacados de la temporada

Tras la campaña de este año, en la que el Getafe ha logrado conseguir su salvación de forma agónica, han sido varios jugadores los más destacados del conjunto azulón.

Enes Ünal

El turco sin ninguna duda, ha sido el jugador más importante del club una temporada más. Su importancia en ataque ha resultado tremendamente decisiva e importante para el equipo azulón. Ha llegado a marcar la mayoría de goles del club en la temporada: 15 tantos, y a repartir 6 asistencias.

Su campaña se ha visto marcada por su grave lesión del ligamento cruzado en el último tramo de la temporada contra el Betis, en el Benito Villamarín. Una lesión que le hizo perderse el tramo decisivo, aunque por suerte, Bordalás logró encontrarle un reemplazo que cumpliera con sus cualidades.

Sus temporadas en Getafe no han pasado desapercibidas, y de hecho, si la lesión no se hubiese producido, el "10" del "geta", hubiera sido fichado por el Benfica. Una noticia que fue confirmada por el presidente Ángel Torres en la presentación de las camisetas para el año que viene. También se aseguró que tras la dura lesión, todo cambió, y tanto club como jugador ya trabajan en su renovación.

Pese a su mal inicio en el equipo con el entrenador de aquel entonces, Quique Sánchez Flores, y de no jugar prácticamente hasta el parón mundialista, el ex del Valencia se hizo con un hueco en el once titular y fue una pieza inamovible desde entonces.

Su seguridad atrás y su confianza sobre el campo le hicieron ser importante con los dos entrenadores que han pasado por el equipo esta campaña. Con Bordalás, con quién ya coincidió el año pasado, ha sido uno de los más importantes en las 8 jornadas que ha estado el alicantino en el banquillo getafense.

Él fue quién anotó un gol vital para la salvación en el Benito Villamarín, que hizo que el Getafe tomara un respiro para permanecer en primera. Tres puntos vitales que consiguieron en terreno bético.

Fuente: Getafe CF

El meta madrileño ha sido una de las claves de la salvación del conjunto del Sur de Madrid. Fue el artífice de que el equipo lograra algunos puntos con paradas imposibles o con lo que ya se ha convertido en su especialidad, parar penaltis. Soria ha logrado parar 4 penaltis en toda la temporada.

Además, el ex del Sevilla, ha sido inamovible para tanto Quique Sánchez Flores, como para José Bordalás. Un jugador fundamental para los objetivos del club.

Su temporada no ha pasado desapercibida. Ha logrado estar en la primera prelista de el seleccionador español Luis de la Fuente aunque no en la convocatoria. Eso ha despertado el interés de clubes importantes como el Real Madrid o el Atlético de Madrid.