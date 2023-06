Jude Bellingham: “Quiero ampliar el legado del número 5”

Jude Bellingham ya es jugador del Real Madrid. Ha comparecido ante los medios de comunicación tras haber sido presentado por el club blanco liderado por Florentino Pérez. Un jugador que ha hecho 3 grandes temporadas en el Borussia Dortmund, siendo la última el mejor jugador de la Bundesliga. Su vínculo con el Real Madrid será hasta junio de 2029. En 2019, debutó con el Birmingham City con tan solo 16 años. Ahora afronta el tercer equipo, de su carrera futbolística, con gran ilusión y entusiasmo.

Jude Bellingham es un futbolista que ha despuntado en el Dortmund y se ha convertido en uno de los mejores centrocampistas de la Bundesliga.

Su primera comparecencia como jugador madridista la inició Emilio Butragueño, que lo acompañó durante todo momento: "Estamos muy orgullosos de contar con un jugador como tú, muy agradecidos. Ya eres jugador del Madrid, muchas felicidades. Bienvenido".

El '5' ya del Real Madrid empezó su diferentes intervenciones agradeciendo esta gran oportunidad: "Es un placer estar aquí. Es el mayor club de la historia, no muchos tienen la oportunidad de jugar aquí".

El medio ingles ha llegado a la capital y Vallejo le ha cedido su número. Un dorsal muy querido y exigente como es el '5'. Zidane lo defendió y Bellingham lo hará a partir de la próxima temporada. "Admiro mucho a Zidane, su legado en este club y con este número. Soy diferente. Es un número que me inspira. El 22 ha sido mi número mucho tiempo, pero ahora llevaré el 5. Ya veremos en el futuro", añadió.

Una camiseta con una gran responsabilidad y, con la que Bellingham, afronta uno de los desafíos más importantes de su carrera. Halagos a Zidane mientras desea poder ampliar el legado del número.

Sobre su decisión para ir al Real Madrid: "El momento exacta es complicado de decir. Siempre he admirado mucho al club, en la final ante el Liverpool estuve allí... Han sido muchas cosas las que me han hecho decidirme".

Su primera visita a Valdebebas y la sala de trofeos es lo que más le ha impactado al inglés. "Estás deseando coger una con las manos".

La selección inglesa y la influencia en su carrera: "Creo que voy a adquirir mucha experiencia, es una cultura diferente. Es distinto. He hablado con compañeros, el estilo es diferente, pero todos me han ayudado y aconsejado".

Un centrocampista que puede hacer un poco de todo. Se define como un 'todocampista'. Puede hacer lo que le pida el entrenador y espera poder probarlo en el Madrid para ayudar siempre al equipo.

Hola Madridistas!🤍

It is the proudest day of my life to join the greatest club in the history of the game. I will give absolutely everything I have to help this team win. Thank you for the amazing welcome. HALA MADRID!!!🤍🤍🤍 pic.twitter.com/MVdArVXMQf