Girona FC: "O rei" del balón parado

Hasta 113 goles se vieron en los partidos del Girona FC en la 22-23. Para el Real Madrid o el Barcelona podría ser hasta algo habitual en cada temporada, incluso para los de zona de descenso. No lo es tanto para un equipo de la zona media de tabla y más como recién ascendido. Los de Michel han mostrado personalidad y ganas de ser protagonistas en cada partido. Y lo han hecho también con los grandes. Por ello, durante esos cuatro encuentros solo pudo imponérseles por un pírrico 0-1 el Barça en Montilivi. Poco más de 20 equipos entre el 6º y el 12º clasificado vivieron esta anécdota numérica de 113 goles o más en sus encuentros.

El Girona ha sido fiel a la idea de su técnico y siempre ha ido a ganar. Y eso, a pesar de que los comienzos de los partidos le han sido adversos con frecuencia. Ha sido el equipo con menos porterías a cero de LaLiga junto al Elche y Almería. Únicamente 4 en 38 jornadas. Solo el Valladolid de la 20-21 hizo menos (3) en las últimas cinco ediciones de LaLiga. Si se añade que en 23 de los choques –solo Elche y Espanyol, con 26 han sido peores- el equipo rival se ha adelantado, te da un equipo que va a tener muy difícil salvarse.

Capacidad de reacción

Evolución en puestos del Girona FC Fuente: ​ Evolución en puestos del Girona FC Fuente: @juanmaironman ​

Y no ha sido así. Su permanencia en primera no ha estado en tela de juicio en casi ningún momento, lo cual constituye un gran éxito. El mayor, el cómo. De esos 23 choques, en diez consiguió evitar la derrota, e incluso en dos se llevó la victoria. Esos 14 puntos "rescatados" pueden saber a poco, pero no los son. Solo el Villarreal ha sacado más cuando han visto al oponente adelantarse (17). Cuando se puso por delante, el rival tuvo pocas opciones: 11 victorias, 1 empate y 2 derrotas –ante el Betis-.34 puntos de 42 (80%).

Ha sido un equipo “mandón” de los que quiere imponer su estilo al del rival. 51% de posesión y séptimo en pases completados (366 por partido), superado en tan solo 13 de la Real Sociedad y por encima de equipos con más “pedigrí” de toque como el Celta o el Betis. Posiblemente, habrá habido fases en que les ha faltado más control del juego rival, pero realmente esa ambición por la portería siempre le ha dado buenos resultados.

En eficacia se ha movido en rangos realmente buenos para ser un retornado a 1ª y ha sido el 6º con más tiros a puerta.

Eficacia del Girona FC Fuente: @juanmaironman ​

Después del Barcelona (25) y Espanyol (21) han sido el tercer equipo con más goles en área chica, 20, un 34%, cuando el promedio de la competición ha estado en el 27%. El 75% de ellos en la primera parte, cuando precisamente han sido un equipo con más goles en segundas que en primeras (32 por 26). 2º con menor porcentaje de goles con la pierna izquierda (16%, 9)

De cabeza y en faltas laterales, mucho peligro

13 de sus 58 tantos (22%) vinieron con la cabeza. El Mallorca fue el que le superó con 14. 5 de ellos tuvieron al mismo “héroe” el “Tati” Castellanos. Ha resultado un equipo divertido para su afición y para el aficionado imparcial, con un juego rápido y asociativo. Sin embargo, el mayor de sus peligros ha llegado desde el balón parado.

10 goles derivados de faltas laterales quizás no parezcan demasiados. Sin embargo, representan el 42% de toda una liga en la que solo ha habido 24. El dato pone de manifiesto que para nada es un hecho casual, sino muy bien trabajado por el cuerpo técnico de Michel. A esto hemos de sumar 1 más de una falta centrada –no libre directo-y 3 de córner. 14 en total. Uno de cada 4 goles. Solo el Atlético de Madrid supera la decena en esta faceta (11). Con 9 están el Sevilla y el Mallorca. Solo tres córners y dos faltas laterales manchan –ligeramente- esta “hoja de servicios”.

En el caso del Mallorca también supone el 24% de sus goles, pero de menos cantidad, y además un 12% de los que ha recibido vienen por el balón parado, mientras que para el Girona solo representan el 9%.

Excluidos de estos datos de balón parado quedan los penaltis. Finos estuvieron los de Michel. De 9, 8 fueron gol. Pitaron 8 en su contra, siendo 2 atajados por su portero. También los libres directos donde no tuvieron fortuna, aunque cabe apuntar que solo 12 goles se concretaron en tal forma durante toda la 22/23.

Fuenteovejuna, todos a una por el gol

Incombustible Stuani Fuente: @Gironafc

Y en el desarrollo de la faceta ofensiva todos participan y se llevan su parte del cacho. 18 jugadores han marcado para el Girona en LaLiga 22-23. Es la cifra más alta de los 20. De lo que se ha hablado aquí, en gran parte, el balón parado, destacan los tres goles de Stuani y de David López. En todo lo relativo con la creación resulta clave la figura de Aleix García. Hasta su lesión lideraba la tabla de jugador con más pases clave. Su baja, de más de un mes, hizo que finalmente fuera 8º con 64. Sumó cinco asistencias, al igual que el ucraniano Viktor Tsygankov.