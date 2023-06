Oficial: Joselu vuelve al Real Madrid cedido

Ya es oficial: Joselu Mato ficha por el Real Madrid y vuelve a la que siempre ha considerado su casa. El delantero español, reciente campeón de la UEFA Nations League, firma por el conjunto madridista una cesión de una temporada con opción de compra al final de la misma. El Real Madrid cierra así la cuarta incorporación del mercado de fichajes tras los anuncios de Fran García, Brahim Díaz y Jude Bellingham.

Tras una temporada de grandes emociones que acabó con el descenso del Espanyol, el delantero de 33 años ha firmado un final de temporada increíble, continuando su buena racha con la selección española (título mediante) y formalizando su traspaso al Real Madrid, que se presenta como la gran oportunidad de su carrera.

Triunfador con España

Joselu será presentado el próximo martes 20 de junio en la Ciudad Real Madrid a las 11:00 horas tras haber pasado el reconocimiento médico y firmar todos los contratos. En los últimos días se ha hablado mucho del futuro del canterano madridista y todo hacía indicar que conoceríamos su futuro bastante pronto. Pues bien, tan solo la convocatoria con la Selección Española de Fútbol para la fase final de la UEFA Nations League ha impedido conocer el futuro del delantero antes.

Una convocatoria en la que Joselu ha vuelto a ser decisivo. Tras su increíble debut con la roja, en el que firmó un doblete en escasos minutos de juego, Joselu volvió a marcar frente a Italia en el minuto 88 para dar el pase a la final, donde también anotó en la decisiva tanda de penaltis frente a Croacia. Curiosamente, el rol que ha tenido en la selección parece ser el mismo que tendrá en el Real Madrid, siendo ese delantero revulsivo que pueda desatascar partidos en los minutos finales del mismo.

Comunicado oficial

Así rezaba el comunicado oficial del Real Madrid anunciando el traspaso:

El Real Madrid C. F. y el R. C. D. Espanyol de Barcelona han acordado la cesión del jugador Joselu, que queda vinculado al club durante la próxima temporada, con una opción de compra al final de la misma.



Joselu llegó a la cantera del Real Madrid con 20 años y jugó dos temporadas en el Castilla. Debutó con el primer equipo del Real Madrid en 2011.



Joselu es internacional con la selección española, con la que se acaba de proclamar campeón de la Nations League 2023.



El martes 20 de junio, a las 11:00 h en la Ciudad Real Madrid, tendrá lugar el acto de presentación de Joselu como nuevo jugador del Real Madrid.



