El Barça gana la ACB barriendo al Madrid

Sonaba la épica en Madrid, empezaban a circular esos rumores por la capital del equipo blanco, se empezaban a soñar con esas remontadas que ya se han visto en tantas ocasiones. Nunca ningún equipo había remontado un 2-0 en ACB. Tampoco lo había hecho nadie en Euroliga hasta que lo hizo el Real Madrid. Había más razones en los blancos para soñar que para no hacerlo, y eso habla mucho de la mentalidad de un equipo que había perdido dos partidos ajustadísimos y que todavía quería más.

Tenía miedo el Barça, pero también tenía la confianza de ser el equipo que iba por delante en el marcador, que había hecho mejor temporada regular y que con más facilidad había circulado por los playoffs. En el recuerdo la semifinal de Final Four en Euroliga, donde el Madrid les había dejado fuera por segundo año consecutivo.

Empezó el partido animado, con los dos equipos yendo con todo por la victoria, buscando el aro rival pero, sobre todo, intentando evitar que lo encontraran los rivales, con muy buenas defensas por parte de los dos equipos. Así se terminó el primer cuarto con un tanteo bajo, con un 21-20 que evidenciaba que los dos querían ganar, pero también que la intensidad de Chus y de Saras se estaba trasladando en la cancha. El Madrid, no obstante, tenía su criptonita en los tiros libres, con un 2/6 que parecían una pequeña prueba de que algo no iba bien.

Se empezó a adelantar el Barça, que llegó a un 22-29, primera renta para algún equipo, haciéndolo de forma muy sencilla: atacando con efectividad e impidiendo que el principal valor del Madrid, Tavares, lanzara a canasta. Ajustaba Saras con Nnaji defendiendo al Chacho, pero eso no sirvió para que los blancos no tuvieran su momento de remontada, con Causeur sumando triple y 2+1, y sobre todo, con la entrada de un Llul que firmó 8 puntos en apenas 4 minutos y que dejó el marcador al descanso en 41-38.

El Barça consigue su vigésimo titulo

Empezó mucho más rápida la segunda mitad, que fue un festival de verticalidad y anotación, con Laprovittola desatado y haciendo mucho daño al Real Madrid. No iban a irse los blancos tan rápido del partido, y es que consiguieron encontrar al fin a Tavares, que comenzó a hacerse enorme, fue reemplazado con un Poirier que no desentonó y terminó el tercer cuarto 66-67, un marcador con mucho mérito teniendo en cuenta el 9/17 de los de Saras en triples, por un pobre 4/14 de los locales.

Sin embargo, no pudo aguantar el Madrid el juego del Barça, que encontró en Vesely un anotado impecable (19), y que tuvo un juego coral prácticamente insuperable, con cinco jugadores pasando los 10 puntos. Intentó probar Chus con una defensa zonal que no le funcionó en Barcelona y que tampoco lo haría ahora, abortando rápidamente la solución.

Así llegó el final, con el Barça acumulando rentas y con el Madrid sostenido por un Tavares que simplemente no pudo más. Llegaron los nervios a los locales, se impuso la tranquilidad en los visitantes, que sabían que lo tenían hecho y que no inquietaron ni cuando el Madrid se puso a 5 con un triple del Chacho quedando dos minutos. A falta de uno y medio hizo Mirotic un 2+1, al que si los rumores de que se va del Barça parecía que podían afectarles, no lo ha hecho en absoluto, y dejó un 80-89 en el marcador y un partido sentenciado. Fue MVP de las finales Mirotic, unas finales que ha dominado de principio a fin.

Fin a la temporada ACB, fin a la campaña con el Barça campeón, un Barça que ha sido el equipo más regular, que ha peleado a lo largo de toda la temporada y que ha desdibujado a su rival en las finales. Pudo merecer más el Real Madrid, cierto, pero la realidad es que más allá de la vieja guardia no ha tenido mucho en donde agarrarse, con un Musa que no ha aparecido y teniendo que recurrir a la magia del Chacho y de Llul, los compañeros de mil y una batallas que no han podido con esta. No se puede hablar tampoco de una mala campaña del campeón de la Euroliga, a quien su público ha apoyado en todo momento del final del partido. Y por supuesto, tampoco se puede decir nada malo de un Barça que ha sido simplemente superior en toda la eliminatoria y que pone el broche de oro a una gran temporada, con las dudas de Saras y Mirotic asomando por el horizonte. Pero esa es otra historia, y será contada en otra ocasión. Ahora toca contar y celebrar que el Barça es campeón de liga.