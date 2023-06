Análisis post: un Real Madrid "en blanco" pierde la final de la Liga Endesa

Una final para el Real Madrid. La presión estaba encima de Chus Mateo para pensar en una nueva estrategia que fuera capaz de tumbar a un equipo tan sólido durante los dos partidos anteriores en el Palau. Era necesario ganar un partido para seguir alargando la eliminatoria.

Fuente: FC Barcelona

El Wizink Center recibía a los dos equipos con todo el apoyo blanco para sumar presión al favorito de la serie. Mario Hezonja regresaba a jugar desde el banquillo a pesar de la gran actuación en el segundo partido. El FC Barcelona sin sorpresas en el quinteto titular.

Nikola Mirotic el MVP de la final

El propio Pau Gasol entregaba el trofeo del mejor jugador de la final al ex madridista Nikola Mirotic que se despide del equipo con una gran actuación individual. Un partido más superaba las dos cifras. 14 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias que fueron claves en el tercer cuarto.

Fuente: FC Barcelona

Jan Veselý no se queda atrás. El pívot ha sido capaz de tumbar toda la defensa del Real Madrid con un segundo partido consecutivo rozando los 20 puntos. 19, y 3 asistencias. Una actuación impecable que se une a Nicolás Laprovittola y Nikola Kalinic que superaron los 10 puntos.

Un hecho que evidencia la superioridad durante todo el encuentro del conjunto blaugrana. Ganaban el tercer cuarto 29-25 y comenzaban el último cuarto bastante enchufados. La ventaja llegó a aumentar a los 10 puntos y los fallos en tiros libres hicieron imposible la remontada.

Fuente: FC Barcelona

38 puntos desde el banquillo clave en la capacidad anotadora. 5 triples en el tercer cuarto. Fueron mejores en triples (50%) y tiros de campo (59%). En rebotes defensivos y asistencias ganaron de 4. Una superioridad que demuestra a un equipo consagrado para conseguir un título en dos temporadas.

Fuente: FC Barcelona

En la posible despedida del MVP y del entrenador se abren muchas incógnitas en el equipo blaugrana. Si se puede dar más chance al proyecto del entrenador y cubrir la baja de Nikola Mirotic. Un entrenador muy peleado por parte del equipo que ha tumbado en tres rounds al Real Madrid.

Un Real Madrid "en blanco"

No pudieron sacar una ventaja de más de cinco puntos durante el último encuentro. Una situación insostenible de la que no vieron ninguna solución. No había salida para el arrinconamiento de sus rivales. El FC Barcelona apretaba en función de la situación del partido.

Fuente: Real Madrid

Chus Mateo ha sido criticado debido a su falta de rotación con la plantilla blanca. Walter Tavares no pudo tirar del carro después de cumplir un doble doble. 19 puntos, 10 rebotes, 1 asistencia. Se une a Fabien Causeur y Guerschon Yabusele superando los 10 puntos.

La efectividad de Nikola Mirotic conseguía sacar de quicio al conjunto blanco que no pudo frenar el ataque ofensivo. La falta de acierto en triples (23%) y tiros de campo (51%). Son números que no daban para pensar en una posible victoria.

Un final muy trágico en casa que evidencia una ola que no han podido surfear. Un parcial de 11 a 3 ponía el punto y final a la eliminatoria. El FC Barcelona ha demostrado mantener una mayor constancia durante la Liga Endesa para tener el factor cancha. Ahora toca pensar en el futuro y en los posibles recambios que puedan confeccionar una plantilla sólida en Europa y en el campeonato nacional.