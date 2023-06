La posición fatídica del Real Madrid

El lateral derecho siempre ha sido una de las posiciones más cuestionadas durante los últimos años en la casa blanca, tanto Carvajal como su predecesor Álvaro Arbeloa siempre han estado sometidos a la mirada crítica de gran parte del sector madridista.

En los últimos tiempos han sido muchos los nombres que han tenido su hueco en las portadas de los distintos medios deportivos como supuestos relevos de Dani Carvajal, pero lo cierto es que por unas cuestiones u otras el de Leganés ha logrado aferrarse al puesto y defenderlo con éxito en innumerables ocasiones.

Arbeloa cuerpeando la pelota con Carvajal/ Fuente: Real Madrid

La temporada 22/23 no ha jugado en favor del español, en temporadas anteriores había logrado maquillar un rendimiento no demasiado boyante con un gran tramo final de temporada, pero en la recién finalizada Carvajal no ha logrado salvar los muebles. El desempeño del lateral ha hecho que salten todas las alarmas situando ya a ciertos jugadores en la órbita del club blanco.

Reece James

Por rendimiento es sin duda uno de los jugadores que más agrada a la cúpula del Real Madrid, pero su precio cercano a los 70 millones hace que el traspaso se torne casi inviable.

James es un jugador de lo más polivalente, puede adoptar la posición de lateral, aunque se siente aún más cómodo como carrilero.

Reece James con el balón controlado contra el Real Madrid/ Fuente: @ReeceJames

Otro de los puntos que juegan en su contra es la propensión que tiene a lesionarse, el historial del inglés hace que más de uno se lleve las manos a la cabeza en el Madrid.

Joao Cancelo

En el caso del portugués ha sido su entorno el que se ha puesto en contacto con el club, Cancelo es a día de hoy uno de los laterales más cotizados del mercado.

El defensor tiene contrato con el Manchester City hasta 2027, pero es bien sabido que la continuidad de este no entra entre los planes del club.

Joao Cancelo esprintando en su etapa en el Bayern/ Fuente: Bayern Munich

El Madrid ha sido el último en llegar a una pelea en la que ya estaban clubes de primer nivel como Arsenal, Bayern de Munich o FC. Barcelona.

Las cualidades del lateral, tanto físicas como técnicas, son indiscutibles, pero este no acaba de conseguir la regularidad que se espera de él.

Denzel Dumfries

Su cercanía al Real Madrid se ha tornado una realidad, el holandés reúne las cualidades que el Madrid busca para reforzar su carril derecho.

Con el Inter obligado a hacer caja para cuadrar sus cuentas Dumfries se sitúa en la puerta de salida del club, la situación se podría cerrar en unos 40 millones, cifra no demasiado elevada para una de las posiciones más cotizadas en Europa.

Dumfries protegiendo la pelota con el cuerpo/ Fuente: @DenzelDumfries2

El futbolista de 26 años ha maravillado a los grandes con su solidez defensiva y su físico portentoso.

Carvajal, Lucas y Valverde

Lo cierto es que el lateral derecho no entra entre las prioridades del Madrid, pese a ser uno de los dolores de cabeza año tras año.

El gran número de salidas del club, la falta de un ariete y la nula fiabilidad de Mendy en banda izquierda hacen que el carril derecho sea el menor de los problemas blancos.

Carvajal y Fede Valverde celebrando un gol/Fuente: Real Madrid

Tanto Dani como Lucas conocen más que de sobra el club y no ocupan una plaza de extracomunitarios, lo que no hace más que afianzar sus plazas en el club.

Con la sobrepoblación del centro del campo y el crecimiento exponencial de Rodrygo no sería una sorpresa ver a Fede en la tesitura de lateral como ya se ha visto este año en el perfil contrario a Camavinga.