Después de años de lucha por parte del aficionado rojiblanco, en los cuales nunca dejaron de pedir su vuelta, lo que antes parecía tan solo una quimera, ahora está muy cerca de suceder: la vuelta del símbolo que une a todos los rojiblancos, su escudo, el escudo de todos.

Este jueves 22 de junio se dio a conocer la noticia más importante, la más esperada por todo aquel que no dejó de creer, que no dejó de soñar, pero sobre todo, que no dejó de luchar por los colores que lo identifican, este jueves se comunicó que habría una votación por parte de los socios para decidir si volverá su escudo.

La afición rápidamente se movilizó a través de las redes sociales, porque sí, esto es un logro de enormes proporciones, pero no hay que olvidar que es solo el primer paso. Lo más importante ya se realizó, ahora falta que la hinchada se ponga de pie y alce la voz.

Foto: Alejandro Sancho

Esta votación no representa a una minoría, representa a todos. Algunos de los grandes de la historia rojiblanca como Koke, Gabi, Fernando Torres y Abel Resino, por mencionar unos cuantos, ya dijeron presente, pero también es momento de darle voz a los que no pueden hacerlo, a aquellos que ya no están entre nosotros, pero que estarán orgullosos viendo esta lucha desde el tercer anfiteatro.

Por último, pero no menos importante, no podemos olvidarnos de las personas mayores, porque para ellos, el perder el escudo significó perder parte de su identidad, su niñez, su vida entera. Ayuden a todas las personas que no sepan o no puedan hacerlo por ellos mismos, salgan a las calles e informen de lo que está sucediendo dentro de la entidad rojiblanca porque es momento de unirse y que todos remen a una sola dirección.

Este fin de semana es clave y es momento de que los directivos se enteren de que la afición solo pide una cosa, el respeto a su historia.