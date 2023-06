El centro del campo del Real Madrid es un rompecabezas

Con las renovaciones de Ceballos y Kroos, la posible de Modric por un año, el fichaje de Bellingham, el Real Madrid tiene un centro del campo sobrepoblado. Porque a estos cuatro jugadores hay que añadir a Valverde, Camavinga y Tchouameni.

¿Es este año el momento del cambio?

El Real Madrid tiene a siete jugadores para tres o cuatro posiciones a lo sumo. Esto supone que los jugadores van a tener que luchar y emplearse a fondo para conseguir ser uno de los elegidos por Ancelotti en el once inicial de cada partido. El técnico italiano siempre ha confiado en Kroos y Modric por su experiencia y su calidad y, a partir de ahí, ha ido variando, si bien el que más ha repetido ha sido Federico Valverde.

Si bien la llegada de Jude Bellingham da la vuelta a la situación. El inglés es uno de los fichajes más caros en los últimos tiempos del Real Madrid y, además, una de las jóvenes y futuras promesas del panorama futbolístico. Ha fichado por seis años y ha sido el claro objetivo del mercado de fichajes blanco. Puede jugar tanto en la posición de Kroos como la de Modric, si bien el propio Ancelotti dijo que el relevo natural del croata es Ceballos, puede ser que el inglés herede el puesto del alemán.

Es posible que este año veamos un cambio de sistema por parte de Ancelotti. Acostumbrado el técnico italiano al 4-3-3, quizás esta temporada opte por el 4-4-2. Quién sabe si incluso Bellingham podrá jugar de mediapunta, dada su polivalencia.

Un centro del campo muy joven

El Real Madrid tiene una media de edad en el centro del campo muy joven: 26 años. Excepto Toni Kroos y Luka Modric, todos tienen menos de 26 y ya lo han ganado todo o casi todo con el club blanco. Esto supone que el Real Madrid tenga asegurado el centro del campo durante muchos años.

Camavinga: ¿lateral o centrocampista?

Durante esta temporada, Camavinga ha sido relegado durante muchos partidos al lateral izquierdo. El francés ha dicho muchas veces que le gusta más su posición natural, el centro del campo, si bien el experimento de Ancelotti ha funcionado muy bien durante toda la temporada.

El Real Madrid ha fichado a Fran García que, previsiblemente, ocupará el lateral izquierdo, pero con la sobrepoblación del centro del campo y la ausencia de más fichajes a la vista para esta posición, es posible que el joven francés vuelva al lateral más veces durante la temporada, ya que además Mendy este año no ha jugado debido a las lesiones y cuando lo ha hecho ha terminado cambiado.

Valverde no será un problema

No parece que Fede Valverde vaya a suponer un dolor de cabeza para Carlo Ancelotti. El técnico italiano ha demostrado plena confianza en el uruguayo durante todo el año, a pesar de que los últimos meses no han sido los de su mejor nivel. Aun así, Valverde parece fijo en el once y, aunque no tenga hueco en el centro del campo, puede ocupar la zona del extremo derecho. Si Ancelotti vuelve a colocar a Rodrygo en punta, Valverde ocuparía el carril derecho donde ya ha demostrado su potencia, velocidad y pegada.