Previa Eldense - Real Madrid Castilla: los blancos buscan alcanzar la final por el ascenso a Segunda

El Real Madrid y el Eldense se enfrentan el domingo 25 de junio con motivo del partido de vuelta del play-off de ascenso a Segunda División. El Real Madrid Castilla busca volver a Segunda División tras 11 años. La última vez que lo consiguió fue en la temporada 2011-2012 con una plantilla en la que estaban jugadores como Carvajal, Lucas Vázquez, Nacho, Joselu, Morata o Jesé.

Situación de ambos conjuntos

El Real Madrid llega a este partido con la necesidad de lograr la épica una vez más. Si ya contra el Barça Athletic tuvo que remontar un 2-4, esta ocasión tiene que ganar sí o sí, ya que el empate no le valdría porque el Eldense logró mejor clasificación en la temporada. Por lo tanto, si los pupilos de Raúl quieren disputar la final por el ascenso, solo les vale la victoria.

Luis López para el penalti en el partido de ida. Vía realmadrid.com

Por su parte, el Eldense afronta este partido como una cita con la historia, ya que después de casi sesenta años tiene la oportunidad de volver a ascender. Al equipo alicantino le sirve con el empate, aunque habría que disputar primero una prórroga.

Real Madrid Castilla y Eldense se enfrentaron por primera vez en su historia en el partido de ida de este play-off. El resultado fue de empate a uno, encuentro que se jugó en Valdebebas. Un partido que los de Raúl González empezaron perdiendo y el resultado pudo ser peor, ya que los alicantinos pudieron ponerse 0-2, pero Luis López lo evitó. Arribas en el 69 puso el empate en el marcador. Este resultado obliga a los blancos a ganar sí o sí el partido de vuelta en un estadio en el que nadie lo ha conseguido en 20 partidos esta temporada.

Declaraciones

Raúl González habló antes del partido contra el Eldense. El técnico aseguró: “El equipo está ilusionado y con confianza. Algo que ha hecho este año el Castilla es competir bien fuera de casa”. Sobre el partido, Raúl González comentó: “El objetivo es claro, tenemos que marcar un gol más que ellos. Tenemos todas las ganas y la ambición para intentar competir en un partido que no va a ser fácil. Tanto por el gran ambiente que habrá allí, y porque es uno de los mejores equipos de la categoría juegan en casa y eso les da un plus de energía”. Además, añadió: “Es una situación de más tensión porque es una final, porque no solo son tres puntos sino el trabajo de todo un año para los dos equipos".



El Real Madrid tiene a todos sus jugadores disponibles para este partido. Por su parte, el Eldense no podrá contar con Toni Abad, ya que el Comité de Competición ha desestimado las alegaciones para que le fuera retirada la tarjeta amarilla que vio en el partido de ida.

Árbitros del partido

El árbitro principal encargado de dirigir el partido es Miguel González Díaz. Este colegiado ya sabe lo que es dirigir tanto al Castilla como al Eldense. Este año dirigió un partido a los blancos, en León ante la Cultural, partido que perdieron los de Raúl 1-0. Por su parte, al Eldense le dirigió el partido ante el Logroñés y los alicantinos perdieron 2-1.

¿Dónde, cuándo y cómo ver el partido?

El partido correspondiente a la vuelta de los play-off de ascenso a Segunda División se disputará el domingo 25 de junio a las 20h en el Estadio Nuevo Pepico Amat (Elda). Podrá seguirse por Real Madrid TV.

Real Madrid: Luis López, Rafa Marín, Carrillo, Pablo Ramón, Mario Martín, Dotor, Peter, Álvaro Martín, Marvel, Álvaro y Nico Paz

Eldense: Guille Vallejo, Xavi Estacio, Carlos Hernández, Miguel Núñez, Diego González, Sergio Ortuño, Pedro Capó, Clemente, Cris Montes, Soberón y Juanto Ortuño