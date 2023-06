Cádiz CF, "the eternal survivor"

El Cádiz vivirá en la 23-24 su temporada número 16 en 1ª división. Cada una de ellas, desde la humildad, es una continua lucha por la supervivencia en la élite. Baste un par de datos: Tras 10 encuentros, en sus 15 campañas previas, solo en 22 jornadas estuvo del 10º puesto hacia arriba. Únicamente tres pasada la jornada 20 (21, 22 y 24 de la temporada 87-88). De hecho, como podemos ver el gráfico la mayoría de las jornadas de su historia en 1ª han transcurrido en zona del 15-20. Su mejor clasificación, 12º en las temporadas 87-88 y la 20-21.

Demasiados problemas atrás, poca producción adelante

Aún con estos parámetros, el equipo andaluz suele salir hacia delante. Está siempre en la pelea por salvar por la categoría, pero a la vez todos los que se encuentran en ella saben que es un superviviente. En la 22-23 ha sido el 2º equipo que menos tiros a puerta a realizado (3,05 por encuentro detrás del Mallorca, 3) y el 2º que más ha recibido (5,45 por 5,5 del Elche). Sus problemas con la portería contraria se han acrecentado con respecto a la 21-22 donde estuvo en 3,34. En la propia, casi un tiro más por encuentro, de 4,55 a 5,45.

Todo esto lo puedes ver en el siguiente cuadro. Así como que es el 2º equipo con menos pases completados por partido (244) tras del Getafe (233). No necesariamente tiene que ver con la calidad de sus jugadores. De hecho, en ambos casos viene derivado de un estilo de juego que ya era similar con Cervera, promediando el mismo número de pases con éxito. Bloque bajo y mucho balón en largo ya sea al espacio o para que lo baje el delantero centro.

Pocos pases completados pero... ¡funciona!

Este estilo le ha funcionado con frecuencia. En la 21-22 fue el único equipo que realizó menos de 100 en un encuentro. Tres veces, una victoria (en Vigo, tan solo 87), un empate y una derrota. En la 22-23 no llegó a bajar de 100. Pero se pueden tomar como base los choques en que realizaron menos de 200. Fueron 10, 4 victorias, 4 empates y solo 2 derrotas. Gran balance, 16 de esos 30 puntos en disputa. Al final, los caminos hacia el éxito son muchos y no es preciso tocar y tocar.

El balón parado ha de mejorar

Salvarse con una diferencia de goles de -23 o más no es habitual, aunque por ejemplo lo hiciera el Mallorca la pasada temporada con -27. En ligas de 20 equipos apenas lo lograron una veintena de equipos. El récord lo ostenta el mismo Cádiz 89-90 y el Granada 14-15 con -35. Un aspecto del juego que no ha acompañado a los de Sergio González ha sido el balón parado. Ha sido el único equipo que no ha marcado un gol en córner y falta lateral o centrada colgada. Por el contrario, ha recibido seis entre córner, “gilicórner”, faltas laterales y centradas colgadas. Ante Rayo Vallecano, Athletic, Atlético de Madrid, Sevilla, Mallorca y Elche.

Siempre hay un "pero", aunque en este caso sea pequeño. Ha sido poderoso en una de las formas del balón parado menos usuales: El saque de banda. 4 de los 7 que ha habido en la 22-23 han tenido protagonismo cadista. Fueron dos ante el Almería y ante el Valencia y Athletic. Han sido casi rutinarias las quejas de la afición respecto a la pena máxima. Con razón o sin ella, que es algo que queda para los árbitros, son el equipo que más penaltis en contra. Junto a Elche y Valladolid al que más le han pitado, 10. Se viene a sumar a los 13 de la 21-22. En el otro lado de la balanza. 6 a favor en la 21-22 y 5 en la recién terminada.

Nula capacidad de respuesta

Otro lastre ha sido su respuesta ante el gol rival. En la anterior temporada rascó 6 empates de 18 opciones. En ésta, ha estado aún peor, solo uno sobre 16 opciones. No es gran consuelo pero el Valladolid fue aún peor. En este ciclo de tres temporadas en 1ª no ha conseguido “voltear” un marcador que se inició gol del oponente.

La portería, absolutamente clave

Con lo dicho, cabe preguntarse, cómo se ha salvado en clave de números. La portería ha sido clave. Si se excluyen los tiros bloqueados por su defensa y los penaltis, son el 2º equipo con mayor porcentaje de paradas (78,2%), únicamente superado por el Barça con 83%. Es un aspecto en el que aún mejoran respeto a la anterior campaña cuando fueron 3º merced a un 76,5%.

En relación con esto, y aún más determinante resultan sus 13 porterías a cero, justo por detrás del Barça y Real Sociedad, en todo lo alto de la competición. Te garantizan 13 puntos. Y en su caso 8 de sus 10 victorias llegaron por este camino. En resumen, 29 de sus 43 puntos. Fueron las mismas que en la 21-22 y es casi el mismo motivo que le ha dado la salvación al Getafe, también con 13.

Para que se hagan una idea de la importancia de este factor en los equipos de la zona baja, los tres descendidos de la 21-22 coinciden con los que menos consiguieron. En la presente ha sido menos determinante en el caso del Valladolid, pero ha sido crucial para Elche y Espanyol. No cabe duda que determinante en estos números ha sido la figura de Conan Ledesma. El arquero argentino pasa, además, por ser de los mejores porteros en juego aéreo, por su valentía y seguridad.

Buen equipo en las áreas

Otro aspecto en que ha sido un buen equipo y ha mejorado respecto a la 21-22 ha sido en eficacia en las áreas. Sólo ha habido 8 equipos mejores, lo cual para un equipo de la zona baja no suele ser muy habitual. Además ha pasado del -0,02% al 0,0%

Para mejorar su carácter competitivo ha de ser capaz de ver portería con más frecuencia. 30 goles a favor es una cifra que te va a llevar siempre a "coquetear" con el descenso. En este siglo con 30 o menos goles a favor, 10 equipos se fueron al hoyo, y solo 5 se salvaron. También ha de vigilar los finales de partido (70 al final). Su balance en la 21-22 fue de 12 goles a favor frente 19 en contra. En la recién terminada, aún ha ido a peor 11 contra 20 (37%).

No sé puede saber si el Cádiz CF estará en 1ª en la temporada 24-25. De lo que sí hay certeza, es que será un rival temible por lograr la salvación. Porque es una "guerra" a la que está acostumbrado, le supone un día más en la oficina.