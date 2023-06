Real Madrid: ¿Cantera o cartera?

Uno de los eternos debates del mundo del fútbol es el de la política de fichajes de un club. ¿Potenciar el talento interno de la cantera, o invertir ese dinero en jugadores ya consolidados? El fútbol tradicional siempre se ha caracterizado por jugadores formados en categorías inferiores del club, hasta que, si daban la talla, tenían la oportunidad de ser convocados con el primer equipo. Desde la Ley Bosman, la figura del canterano se ha reducido en gran medida, hasta tal punto de ser poco común en el fútbol actual.

El asunto sale a la luz de nuevo, con el segundo equipo del Real Madrid llegando a la final del playoff de ascenso a la Segunda División española, lo que demuestra el gran nivel del filial blanco. Al mismo tiempo, el fichaje de Kylian Mbappé suena cada vez con más fuerza, por una cantidad desorbitada de dinero, cuando el francés termina contrato el próximo año. Con esta situación, es imposible no hacer una analogía.

La cantera

El Real Madrid puede presumir de tener una de las mejores canteras, no solo a nivel nacional, sino incluso internacional. Cierto es que, los canteranos son de todas las partes de España y en algunos casos, extranjeros, pero La Fábrica es la mayor productora de futuros cracks de España, al nivel de La Masía. La última promoción que ascendió a Segunda División fue la 2011/12, entre la que se encontraban jugadores como Nacho Fernández, Jesé, Joselu, Morata, Omar Mascarell u Óscar Plano. De aquellos 27 jóvenes que consiguieron ascender con el Real Madrid Castilla a Segunda División, 18 acabaron jugando en la Primera División Española. Unos con más éxito que otros, pero la totalidad de ellos fueron titulares en sus respectivas etapas en la máxima categoría del fútbol español.

Nacho Fernández, canterano merengue | Foto: realmadrid.com

Es obvio que, para mantener un equipo ganador, que logre títulos nacionales y continentales en un mismo año, solo usar la cantera no es suficiente. Aun así, hoy en día, tenemos ejemplos como el Athletic Club, que se nutre en casi su totalidad de las promesas de Lezama y que durante la época que los fichajes eran algo extraordinario, le plantó cara al Real Madrid y al Barcelona.

El Real Madrid Castilla tendrá que vencer al Eldense para poder repetir la gesta de que el buque insignia de la fábrica logre el ascenso a una categoría profesional. El triunfo es lo único que le vale a la juventud merengue, pues un empate en el Nuevo Pepico Amat le daría la clasificación a los alicantinos.

La cartera

En los últimos días se ha hablado muy y mucho de la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. La superestrella francesa, que acaba contrato el próximo verano, habría solicitado abandonar el PSG, pero Al-Khelaifi no está dispuesto a venderlo por una cantidad menor a 180 millones de euros, un número totalmente desproporcionado que la calidad del parisino no puede justificar cuando su contrato finaliza al término de la próxima campaña. Las informaciones más cercanas al traspaso indican que Florentino Pérez no ofrecerá más de 120 millones al jeque catarí, pues no lo considera de tal urgencia como para consumar su traspaso sin importar el precio.

El mercado se ha disparado en los últimos años, y tras las pérdidas de ingresos abismales durante la pandemia, de las que algunos clubes aún se resienten, convierten la misión de reforzar la plantilla en un imposible. Cifras nunca antes vistas, que duplican o triplican a las de hace 10 años. Es por eso que a medida que el precio de los jugadores se aleja más y más de la realidad, quizá recurrir a la cantera no es una mala opción para ahorrar dinero y darle la oportunidad a jóvenes que han portado esa camiseta toda su vida, de cumplir su sueño. Si algo te aseguran los canteranos, tanto dentro como fuera del terreno de juego, es que te otorgarán su máximo esfuerzo y toda su entrega para poder llegar a asentarse en el primer equipo.