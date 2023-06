Oficial: Gündoğan, nuevo jugador del Barça

El Fútbol Club Barcelona ha anunciado durante la mañana del lunes 26 de junio el fichaje del jugador Ilkay Gündoğan. El centrocampista alemán vestirá de azulgrana la próxima temporada, hasta el 30 de junio de 2025, con opción a una más.

Los detalles de la operación

Ilkay Gündogan, terminaba contrato con el Manchester City y el Barça no dudo en establecer los primeros contactos con el jugador. A pesar de su gran rendimiento y tras una exitosa temporada colectiva e individual, Gündogan se ha decidido por un cambio de aires en su etapa final de carrera. El ya exjugador del City ha firmado con el Barcelona para las próximas dos temporadas, con la opción de una más y tendrá una cláusula de 400 millones.

"Era el Barça o nada"

En una carta para el medio The Players Tribune, publicada minutos después del anuncio, Gündogan se despedía del que ha sido su equipo desde la temporada 2016-2017 hasta la 2022-2023. En dicha carta, además de recordar y apreciar los mejores momentos con el City, el centrocampista dejaba claro que su marcha del club se debía a la llamada del Barcelona, equipo en el que soñaba jugar desde pequeño: "Si me iba a ir, solo había un club en el mundo donde tenía sentido ir. Era el Barcelona o nada. Desde que era un niño pequeño, soñaba con llevar esa camiseta algún día". Y expresaba las ganas que tenía de vestir de azulgrana: "No veo la hora de jugar con la camiseta del Barcelona".

En la carta, también ha mencionado el reencuentro con Lewandowski, ambos coincidieron en el Borussia Dorumund durante tres temporadas en las que ganaron una Bundesliga, una Supercopa y llegaron a una final de la Champions. Gündogan, también ha mencionado al que será su nuevo técnico y las conversaciones que han ido manteniendo estos últimos meses: "Cuando Xavi y yo hablamos sobre el proyecto, parecía muy natural. Veo muchas similitudes entre nosotros como futbolistas y en la forma en la que vemos el juego".

Gündoğan al habla 🤳 pic.twitter.com/BPmx0xXFwB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 26, 2023

Un perfil muy necesario en Can Barça

Con la llegada de Gündogan, Xavi suma un jugador al que ha echado en falta durante la última temporada. Un centrocampista muy completo, con la capacidad de controlar el juego, pero también de generar peligro con asistencias y goles. Desde su llegada a Inglaterra en el 2016, Gündogan se ha convertido en el tercer centrocampista más goleador con un total de 60 goles. Ahora toca esperar la idea de Xavi para el centro del campo de la siguiente campaña, que depende mucho de la llegada de un pivote que reemplace la marcha de Sergio Busquets.