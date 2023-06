Lucky ''Eterno'' Luka

En el día de hoy, se ha confirmado que Luka Modrić ha renovado hasta 2024. El croata había recibido una oferta de Arabia Saudí que rondaba los 100 millones de euros, pero la decisión final del mediocentro ha sido la de renovar una temporada más y seguir vistiendo la elástica blanca, mínimo, hasta 2024.

Ejemplo de madridismo

Luka Modrić es un jugador que representa a la perfección los valores del madridismo. Su labor en el campo es muy exigente, pero aún así, es capaz de cumplirla con creces y, además, ofrecer apoyo en otras áreas del terreno de juego. El 9 de septiembre cumplirá 38 años, pero su estado de forma es envidiable y totalmente impropio de un jugador que ronde su edad. En cada lance, o cada pérdida de balón, se esfuerza como el que más para conseguir recuperar la posesión del esférico, recibiendo cientos de ovaciones del Santiago Bernabéu por sus actuaciones defensivas. No solo su entrega en el campo es lo único que lo caracteriza, sino también su clase y destreza con el balón. La visión de juego, el manejo de balón, los recortes en una baldosa y la salida de presión son simples indicadores de la calidad del natural de Zadar, que gracias a todas estas cualidades, ha llegado a ser premiado con el Balón de Oro en la época de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, lo que revaloriza aún más el prestigio del galardón.

La infancia de Luka no fue precisamente sencilla. Se crio en la vieja Yugoslavia, y con tan solo seis años, se tuvo que marchar de su tierra natal como refugiado de guerra. A pesar de la dura situación, siguió desarrollando su pasión por el fútbol, hasta llegar al filial del Dinamo Zagreb con 16 años. Después de algunos años despuntando en equipos balcánicos, de ligas como la de Bosnia Herzegovina o Croacia, empezó a llamar la atención en el fútbol occidental. El Tottenham Hotspur movió ficha rápido, y en 2008, por aproximadamente 20 millones de euros, se hizo con los servicios del croata.

En sus cuatro años como Lilywhite, dejó actuaciones magníficas y sorprendió haciéndose con la titularidad en una liga tan exigente como es la Premier League. Evidentemente, no pasó desapercibido ante los ojos de un Real Madrid que mostró un notorio interés en el croata, hasta que finalmente en 2012, se hizo con sus servicios.

‘’42 millones para tapar vergüenzas’’, decían las portadas de algunos periódicos españoles. La apuesta por Lucky Luka, como se le conoce coloquialmente, conllevaba un riesgo muy alto, pues no era común una cifra tan alta por un jugador que aún no estaba consolidado como un crack mundial. El nuevo fichaje del Real Madrid llegó sin mucho resonar, simplemente, como otro más. La metódica de Modrić y sus tempraneros destellos de calidad le ayudaron a entrar en la escena mundial después de un par de temporadas pasando desapercibido, pero no por su juego, sino por su carácter tímido y su poco afán de protagonismo. Luka llegaba, hacía su trabajo, y se marchaba, sin hacer declaraciones controvertidas, y sin dejar lugar a polémicas en cuanto a él y su entorno.

Luka Modric con el balón de oro | Foto: realmadrid.com

Desde ahí, fue imposible que el croata siguiese pasando desapercibido. Se volvió un titular indiscutible del equipo merengue, protagonizando momentos históricos del Real Madrid, como el córner de la décima que Sergio Ramos remató en el minuto 93’. A la vez que se volvía una figura del equipo madrileño, capitaneaba su selección, y consiguió llevarla mucho más allá de sus límites. En 2018, con un equipo bueno pero insuficiente para pelear por un mundial, se puso el mono de trabajo y llevó a Croacia a la Final del Mundial, perdiéndola con honor ante la imbatible Francia. A pesar de no conseguir levantar el trofeo, fue premiado con el Balón de Oro, por todo lo que demostró durante aquella magnífica temporada, que supuso su pico como jugador.

Hace apenas unos meses, volvió a conseguir que el país adriático soñara y volviese a vibrar con las semifinales del mundial, e incluso hace unos días volvió a llegar a la final de un torneo internacional, esta vez la UEFA Nations League, en la que caería derrotado contra España en los penaltis.

Modrić es todo lo que representa el escudo del Madrid. Es valor, es lucha, es entrega, es coraje, pasión y disciplina. Un futbolista de élite, y un deportista de diez. Es humildad, trabajo diario y constante. Desde luego, su nombre quedará grabado en los anales de la historia como el de uno de los mejores centrocampistas de la historia, y como uno de los mejores jugadores que han llevado grabado en su pecho el escudo del Real Madrid.