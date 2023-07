Archivada la denuncia de Baena a Fede Valverde

Real Madrid y Villarreal se midieron el 8 de abril en el Estadio Santiago Bernabéu por la jornada 28 de LaLiga Santander, en un encuentro que acabó ganando el submarino amarillo por 2-3. Después del partido hubo una discusión entre Fede Valverde y Álex Baena en la zona de autobuses del coliseo blanco en la que el jugador español aseguraba que había recibido un puñetazo por parte del uruguayo. Tras esto, el medio almeriense interpuso una denuncia por agresión contra el charrúa, iniciando así un proceso judicial que ahora parece estar más cerca de su fin.

Según El Español, el Juzgado de Instrucción Número 48 de Madrid ha sobreseído la denuncia interpuesta contra el mediocentro madridista al no poderse probar los hechos contados por el futbolista 'groguet'. En su declaración, Baena incurrió en algunas incongruencias. Según él, Álvaro Odriozola estaba con Valverde cuando ocurrió todo, sin embargo, las cámaras que grababan la escena no dicen lo mismo. Lo que el almeriense contó sobre lo sucedido no concuerda con las imágenes que aportó el club blanco a la Policía.

Además, Baena tampoco contó la verdad a su propio club, y es que el Villarreal aseguró que Valverde llegó a reconocer la agresión a la Policía, algo que no fue así ya que el ex de Peñarol siempre alegó que no había ocurrido nada grave. La supuesta agresión también la desmintió Odriozola, que argumentó que solo se había producido una discusión verbal.

Posible sanción

Aún así, aunque no haya sido declarado culpable de las acusaciones, el juez instructor de la justicia deportiva ha propuesto al Comité de Competición una suspensión de cinco partidos para el madridista.

Será el propio comité el que ahora deberá decidir que hacer respecto a una posible sanción al jugador blanco, también teniendo en cuenta todos estos hechos, las nulas pruebas de que de verdad se produjese dicho enfrentamiento y la decisión de la justicia ordinaria de archivar la denuncia.