Morientes: "Me gustaría ver a Mbappé en el Real Madrid"

El ex delantero del Real Madrid, Fernando Morientes, expresó durante la presentación del proyecto FC FUTURES que le gustaría “ver a Mbappé en el Real Madrid” y que incluso sería algo bueno para LaLiga.

"Como aficionado a la liga española, me gustaría ver a Mbappé en el Madrid, creo que sería bueno ver a los mejores jugadores, lo que pasa es que no me gusta que se alargue tanto y que haya tanto debate", comentó Morientes, al ser consultado sobre una de las novelas de este verano, que tiene nuevamente al delantero francés y al equipo ‘Merengue’ como protagonistas.

“Mbappé es el que tiene que decidir su futuro. Puede ser que, si no es este año, puede ser el próximo. Si no viene, vendrán otros como él o mejores", continuó el ex futbolista.

Al ser consultado por el dorsal 9, el cual vistió durante su estadía en el Santiago Bernabéu, Morientes admitió que le agradaría que "fuese para Mbappé, para Harry Kane o incluso que lo hubiese cogido Joselu".

"Hay jugadores muy capaces de llevar ese número nueve en el Real Madrid. Es una enorme responsabilidad, pero cuando tienes talento de poder jugar a ese nivel todo el mundo quiere ese número", señaló.

Una voz autorizada

Fernando Morientes llegó al Real Madrid en 1997, proveniente del Real Zaragoza, y disputó la friolera cifra de 272 encuentros con la camiseta del ‘Merengue’, marcando 100 goles y brindando 33 asistencias. Además, durante su etapa en el Santiago Bernabéu, el delantero levantó nada menos que nueve trofeos, en medio de una de las tantas e inolvidables épocas doradas del Madrid.

Tres UEFA Champions League, dos ligas de España, una Supercopa de Europa, una Supercopa española y dos Copas Intercontinentales, un palmarés inolvidable para un futbolista que es gratamente recordado por la afición madrileña, especialmente por esa dupla que formó parte junto a Raúl.