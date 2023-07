Arda Güler: "Descarto una cesión, quiero quedarme en el Real Madrid"

El mediocentro turco Arda Güler fue anunciado el jueves 6 de julio como nuevo jugador del Real Madrid. Su tuit de bienvenida es el que más interacciones cosecha en la cuenta de Twitter del Real Madrid. El viernes 7, tras pasar el reconocimiento médico, visitó las instalaciones de Valdebebas con Florentino Pérez y dio una rueda de prensa junto con Emilio Butragueño..

Llevará el dorsal 24

A su llegada a las instalaciones blancas, el turco ha posado junto con Florentino Pérez y las 14 Copas de Europa. Ha sido en ese momento cuando se ha desvelado el dorsal que lucirá la próxima temporada: el 24. Si bien es cierto que no había muchas opciones, ya que solo quedaban libres ese número o el 9. Al turco le gustaba el 25, pero ese número está reservado en LaLiga para los porteros, junto con el 1 y el 13.

“Yo también quiero ser una leyenda del Real Madrid”

Primero ha sido Florentino Pérez el que ha tomado la palabra. En un discurso breve, el presidente ha destacado: “Hoy fortalecemos el presente y el futuro. Jóvenes que están creciendo junto a leyendas y ya demuestran su potencial. Algunos, incluso, ya han ganado todos los títulos posibles. Hoy llega otro de esos jóvenes”.

Después ha hablado Güler, quien ha protagonizado una anécdota graciosa durante el acto y es que el joven turco subió antes de tiempo al estrado, por lo que “hizo de escolta” de Florentino durante su presentación. El mensaje de Güler ha sido corto, pero directo: “Lo primero, gracias a mi familia, a las personas que me han ayudado a llegar hasta aquí y al club. Yo también quiero ser una leyenda del Real Madrid. Gracias por todo”.

Arda Güler habla durante su presentación en Valdebebas. Vía realmadrid.com

Unos minutos después ha tenido lugar la primera rueda de prensa de Arda Güler como jugador del Real Madrid. Ha estado acompañado por Emilio Butragueño. En primer lugar, Güler ha querido a Alfredo Di Stéfano, que falleció hace nueve años.

“¿El Barcelona? En cuanto apareció el Real Madrid, todo lo demás perdió valor”

Lo primero que le han preguntado a Güler ha sido si es cierto que podía haber fichado por el Barcelona: “Es verdad que había muchas ofertas, pero mi prioridad siempre ha sido el Real Madrid. en cuanto apareció el Real Madrid, todo lo demás perdió valor”. El turco ha confesado que puede jugar como mediocentro puro o incluso más abierto a un costado, pero que “donde juegue, es decisión del míster”.

“Descarto una cesión, quiero quedarme en el Real Madrid”

Sobre la posibilidad de salir cedido un año, Güler ha sido tajante: “Vengo a trabajar, a darlo todo en el mejor club del mundo. No pienso en una cesión; no está en mi cabeza. Descarto la posibilidad de una cesión, quiero quedarme en el Real Madrid”.

El turco ha hablado con Özil, exjugador madridista a quien considera un hermano: “Me dijo que este es el club más grande del mundo y me ha dado consejos”. También ha hablado con Ancelotti: “El míster me llamó y me dijo que quería verme en directo. Me comentó lo que quería de mí y dónde me iba a poner, mantenemos muchas conversaciones” ha comentado Güler.

Sobre con qué jugador de la actual plantilla le apetece jugar más ha dicho: “Todos son buenísimos, para mí Modric es el mejor centrocampista del mundo y estoy seguro de que aprenderé mucho de él.”

“Si te llama el mejor club del mundo… Había que hacerlo”

Para terminar, ha hablado sobre su salida del Fenerbaçe: “Ha sido bastante dura, pero si te llama el mejor club del mundo y, encima, puedes aportar una cantidad económica importante… Había que hacerlo. Quiero mucho al club y espero que entiendan esta decisión”.