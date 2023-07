Claudia Florentino ficha por el Valencia hasta 2025

El Valencia CF y Claudia Florentino acuerdan su regreso con un contrato hasta el 30 de junio de 2025.

La jugadora se unirá al 'club 2025', junto a muchas otras compañeras, en las que el club blanquinegro busca crear una plantilla a largo plazo mediante renovaciones y fichajes.

Claudia llega procedente del Real Madrid, en el cual ha ido perdiendo protagonismo. Tras tres temporadas en el club merengue, ha decidido finalizar su vinculación con éste, ya que en esta última temporada, ha sido la cuarta central, y su participación ha sido mínima.

Claudia disputando un encuentro con las merengues. Fuente: Liga F

No obstante, no ha sido siempre así, ya que en su primera temporada, cuando llegó desde la Fundación Albacete de segunda división, acumuló hasta 1.100 minutos y 13 titularidades.

Es una jugadora muy polivalente, ya que puede jugar tanto de defensa central como de mediocentro, y cumple siempre. Cuando jugaba en la cantera valencianista, militaba en el Valencia CF Femenino 'B', y llegó a disputar 10 encuentros con el primer equipo. Posteriormente, decidió pasar al Fundación Albacete, desde 2017 hasta 2020. Y de este pasó al Real Madrid, en el que estuvo hasta el final de la temporada 22-23, y hoy su regreso a Valencia se ha hecho oficial.

En el conjunto de la capital, pese a su falta de oportunidades, disputó partidos de Women's Champions League y Copa de la Reina.

Imagen de presentación de Claudia Florentino con el Real Madrid. Fuente: Madridismo

Primeras declaraciones

Claudia Florentino: “Para mí es un orgullo volver al lugar donde empecé a ser futbolista, sin olvidar mis inicios en el Rambleta. Regresar a mi casa y al Club que me vio crecer era lo que más ilusión me hacía. El Valencia CF es el sitio en el que quería estar y cuando se me presentó la oportunidad no lo dudé ni un segundo”.