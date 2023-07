El Getafe se ve obligado a cerrar las puertas del Coliseum

Este miércoles el Getafe hacía público, con un mensaje oficial desde la cuenta de twitter del club azulón, un comunicado acerca del resultado de la sentencia del Tribunal Supremo, que aseguran haberla conocido por medio de los medios de comunicación y no por el Tribunal. Esta sentencia provoca el cierre del Coliseum Alfonso Pérez en el primer encuentro de esta temporada, encuentro que se disputará ante el Barcelona. Esta sentencia ponía solución a los hechos ocurridos el pasado 24 de junio de 2017 en el estadio azulón, un encuentro en el que se disputaba ante el Tenerife, correspondiente a la segunda eliminatoria de la fase de ascenso a la máxima categoría del fútbol español. En este encuentro, se produjeron algunos incidentes provocado por los aficionados, y es que, durante este encuentro se pudieron escuchar cánticos ofensivos y acusadores contra el jugador Sergio More, o diferentes cánticos insultando al cuadro azulón. Además, el humo de las vengalas hicieron acto de presencia entre las gradas del estadio y se iniciaron los "preparativos" para invadir el terreno de juego. Tanto los jugadores, como al equipo arbitral no tuvieron el tiempo necesario para llegar al túnel de vestuarios y hubo revueltas hacia la afición tinerfeña.

Esa misma temporada, la Delgación del Gobierno y la Federación abrieron investigaciones, la primera se cerró con una multa de siete mil euros, la segunda se cerró con la sanción que cerraba el estadio. Esta última sanción se anuló por la Audiencia Nacional, pues afirmaban no poder ponerse dos sanciones diferentes por el mismo hecho. Sin embargo, el alto tribunal afirmaba el poder realizarse las dos sanciones, porque, aunque los hechos que dieron lugar a las penalizaciones eran los mismo, pero los intereses jurídicos protegidos eran distintos. Pues una cosa es el mantenimiento del orden público y otra el correcto desarrollo de los encuentros.

📢 COMUNICADO OFICIAL | Sobre la Sentencia núm. 881/2023, de 29 de Junio de 2023 — Getafe C.F. (@GetafeCF) July 11, 2023





Ángel Torres, presidente ejecutivo del Getafe, aclaró en el comunicado que hoy ha hecho oficial el cuadro azulón, que la sentencia del Tribunal Supremo no les ha sido "notificada formalmente" y que la han conocido a través de los diferentes medios de comunicación. Es por ello que el presidente ejecutivo quiso poner en manifiesto que, "En primer lugar, nuestra disconformidad con el citado fallo ante la desproporcionada medida acordada y en segundo lugar que estamos estudiando todas las acciones judiciales tendentes a revertir lo que consideramos un quebranto a nuestros legítimos intereses al haberse tramitado el citado procedimiento sin notificaciones de ningún tipo a esta entidad, pese a estar personados en tiempo y forma". Ángel Torres asegura que desde el club consideran un "quebranto de las normas y garantías procesales".

El Getafe considera que "el Tribunal Supremo obvió la peronación del club azulón presentada en tiempo y forma".

Conclusión del comunicado



El equipo afectado considera que ha sido dejado totalmente a un lado pese a presentar un escrito de personación hace tres años, y esto ha producido "indefensión y quebrando de las normas y garantías procesales y vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva", que ha impedido que el club getafense pueda oponerse y realizar alegaciones frente a la interposición del recurso. "Este club, ante la vulneración de dicho derecho fundamental, procederá a instar la acción o denuncia de nulidad de actuaciones al privársele de su defensa en vía casacional por dicho vicio o defecto procesal que ponemos de manifiesto y por lo tanto, seguiremos defendiendo nuestros legítimos intereses agotando todas las vías o acciones legales que estén a nuestro alcance", concluyó Ángel Torres en el comunicado oficial.



Con todo ello, el Getafe se verá obligado a cumplir la sanción impuesta por el Tribunal, lo que conlleva cerrar el Coliseum Alfonso Pérez durante el primer encuentro de esta próxima temporada, partido en el que el azulón se enfrentará al Barcelona.