Roger Grimau, presentado como nuevo entrenador del Barça Basket

Esta mañana tenía lugar en el Auditori 1899 la presentación del nuevo entrenador del conjunto culé, Roger Grimau. El que también fuera jugador del club llega como sustituto de Šarūnas Jasikevičius, que estuvo al mando de las labores de entrenamiento del primer equipo por tres temporadas. "El reto es muy bestia, sí, ya lo sé y ahora ya siento desde el primer día mariposas en el estómago", declaraba el catalán al inicio de la correspondiente rueda de prensa.

Així ha estat la presentació de @Rogergrimau com a nou tècnic blaugrana



👉 https://t.co/UlOFqbTJ7t pic.twitter.com/jRDC0IqqhY — Barça Basket (@FCBbasket) July 14, 2023

"Estoy preparado, contento, me siento muy fuerte y muy bien acompañado, con un equipo de trabajo excelente. Miro a todos los lados y tengo gente de mi confianza. Mi forma de trabajar, como ya saben los que me conocen, es que los ojos están puestos en mí pero de puertas para dentro todos somos uno", prosiguió el nuevo técnico, con la certeza por su parte de que su equipo dará el máximo para lograr los objetivos del club.

Los polémicos "recortes" en secciones, a la orden del día

Fotografía de: FC Barcelona

No supone ningún secreto para el aficionado culé el hecho de que, desde el club, han ido sucediendo ciertos recortes en las secciones para poder cuadrar los presupuestos de la temporada. Al ser cuestionado por ello, Grimau ha declarado lo siguiente: "Tengo claro que hay una rebaja de presupuesto y todos sabemos la situación, pero estoy 0 preocupado por esta situación. Creo que se está haciendo un gran trabajo y se está fichando muy bien y creo que habrá un equipo muy competitivo y que peleará por todo".

Proseguía la cuestión afirmando que está "preparado para este gran reto" y que habrá un equipo "muy competitivo por el que se competirá por todo lo que se dispute".

Grimau ya pone en valor sus tres nuevos fichajes

Nada más llegar al banquillo azulgrana, el club comenzó con el aluvión de fichajes que ha tenido en esta última semana. Primero Joel Parra, después Willy Hernangómez y termina la lista, por ahora, de fichajes la 'Mamba Basca' Brizuela. El técnico expresó su felicidad por las nuevas incorporaciones: "Estoy muy feliz con los 3 fichajes. Joel Parra nos va a dar mucha energía al margen de la calidad que tiene, va a ser una pieza importante en el Palau. Willy Hernangómez no voy a descubrir nada de él, MVP del Eurobasket… calidad máxima y jugador NBA que ha decidido volver y que tenía muchas ganas de jugar con nosotros. Y Darío Brizuela esa magia que tiene, ese desparpajo con el balón que creo que nos va a ayudar muchísimo", manifestó.

También expresó su predisposición a contar con chicos del filial culé, a quienes afirma, conoce muy bien: "Tendremos una plantilla de 14 o 15 jugadores, y respecto con los chicos del Barça Atlético estaremos muy atentos, ya que los conozco. Con Alex y Carlos estarremos muy en contacto".

Roger Grimau, sin noticias de Mirotic

Fotografía de: Getty Images

El nuevo entrenador culé ha querido evitar hablar acerca del polémico 'Caso Mirotic', de quien más pronto que tarde podrí confirmarse su inminente salida del club: "Yo, a nivel de contratos y como está la situación, no sé mucho. La situación es la que es y el club ha sido claro. Yo voy a ir a muerte con mis jugadores", citó. “No sé sinceramente lo que va a ocurrir. Trabajo con los jugadores que tengo, y planteo todo lo que quiero con los jugadores que tengo. Mi trabajo no entrar en estos temas y a partir de ahí, ver lo que pasa…”, respondió el técnico.

Un estilo definido para poder marcar diferencias

Fotografía de: FC Barcelona

El entrenador concluyó la rueda de prensa con una clara idea de juego, con la que buscan conseguir todos los títulos posibles: "Me gustaría que nos lo pasáramos muy bien y eso pasa por ganar, aunque hay que ver como acaba siendo la plantilla, quiero que juege con velocidad, con ganas de presionar. A veces tiene uno la idea y luego hay que ver los jugadores que tengo y sacar el máximo rendimiento de cada uno…", finalizó.

El FC Barcelona comienza una temporada en el que el proyecto deportivo ha dado un giro de 180º. Una perspectiva nueva, con jugadores españoles y un técnico curtido en el conjunto culé para lograr los objetivos propuestos.