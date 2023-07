Gündoğan: "Es un sueño que tenía desde pequeño"

En la mañana del lunes 17 de julio, İlkay Gündoğan era presentado como nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Tras tres semanas después del comunicado que oficializaba su fichaje, el Barça celebraba el acto de su presentación en la que tras dar los primeros toques con la camiseta azulgrana, Gündoğan acudía a la sala de prensa para responder a las preguntas de los periodistas.

Xavi, Lewandowski y Ter Stegen claves

En primer lugar, el nuevo jugador azulgrana destacaba la importancia de las conversaciones con Xavi para tomar su decisión de venir al Barcelona: "Desde que empezamos a hablar sabía que este era el camino correcto. Xavi dejó sus ideas de juego muy claras y se parecían bastante a las de Guardiola. Me explicó todo con mucha claridad y honestidad", afirmaba el jugador.

Además de Xavi, Gündoğan mencionaba charlas con dos jugadores de la plantilla actual: "Hablé con Lewandowski y veía como le brillaban los ojos al hablar del club y de la ciudad, no hizo falta que me convenciera. También hablé con Ter Stegen. Dichas conversaciones no fueron las que me hicieron decidir venir, pero sí reafirmarme", explicaba la nueva incorporación del club catalán.

El futbolista alemán reveló que su llegada a la ciudad condal podía haberse dado mucho antes: "He visto jugar al Barça durante las dos últimas décadas y poder ser jugador es un sueño que tenía desde pequeño. Durante los últimos años había surgido la posibilidad de venir, pero no era el momento, ahora lo es".

Su rol en un centro del camo muy joven

Gündoğan alabó a los que ya son sus nuevos compañeros en la medular culé: "Son increíbles, lo han demostrado, Pedri, Gavi, Frenkie y los demás, por lo que me han contado y he visto. Creo que mi experiencia de todos estos años les puede ayudar. Tienen mucho talento y hay cosas que hacen mejor que yo, si les puedo aportar algo será fantástico". También dejó claro que no le importaba en qué posición jugar dentro del centro del campo: "Estoy preparado para jugar con Frenkie desde una posición defensiva u ofensiva, estoy preparado para jugar donde decida el entrenador. Todavía no hemos hablado de una posición específica", aclaraba el futbolista alemán