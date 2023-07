Joselu: "Estoy muy feliz de estar aquí otra vez"

Joselu, el delantero del Real Madrid, concedió una entrevista a los medios oficiales del club blanco para hablar sobre la temporada, sus compañeros y Ancelotti.

El atacante del Real Madrid regresa a la que fue su casa entre 2009 y 2012. Sobre su vuelta ha dicho: “Afronto mi vuelta con mucha alegría. Estoy recordando muchas cosas que viví aquí. Otras son nuevas, como los compañeros, y estoy adaptándome super rápido. Estoy muy feliz y contento de estar aquí otra vez”.

"La intensidad es máxima y todos queremos ganar en los partidillos"

En cuanto a los entrenamientos y la calidad de sus compañeros ha comentado: “Sabemos de la calidad de estos jugadores y el nivel que hay en cada entrenamiento. La intensidad es máxima y todos queremos ganar en los partidillos y en las posesiones. Es una alegría inmensa compartir campo con estos cracks”.

Joselu en un entrenamiento con Lucas y Militao. Vía realmadrid.com

Llega al Real Madrid en un momento de madurez de su carrera, convocado con la selección y 12 años después de su marcha de la casa blanca: “La vida hay que disfrutarla. Estoy en un momento de mi carrera en el que disfruto cada minuto y cada segundo de lo que está pasando. He madurado muchísimo tanto en lo personal como en lo profesional. Tengo una familia con hijos y la vida la ves de otra manera. Cuando salí de aquí era un niño que cumplió el sueño de debutar con el Real Madrid. Ahora soy un jugador diferente, con más experiencia y vivencias que me han permitido volver”.

"Todo está siendo más fácil con Carvajal, Nacho y Lucas"

Durante sus años en la cantera, Joselu coincidió con Carvajal, Nacho y Lucas, entre otros. Ahora, vuelven a reencontrarse los cuatro como jugadores del primer equipo: “Todo está siendo más fácil con ellos. Hemos mantenido mucha relación desde mi salida y hemos coincidido en muchos momentos; ellos son los que me lo están facilitando todo aquí. Carvajal es especial porque es parte de mi familia y convivo todos los días con él. Antes ya tenía muy buena relación con él. Nacho siempre ha sido mi capitán y siempre se lo he transmitido. Lucas es mi gallego favorito. Es un chico con el que he compartido muchos momentos”.

Joselu con Carvajal y Lunin. Vía realmadrid.com

"Ancelotti me dice que sea yo mismo"

También ha hablado sobre Ancelotti y lo que le ha dicho de cara a lo que espera de él: “Me dice que sea yo mismo. Lo que he hecho en los últimos años es lo que me ha traído aquí. Me ha pedido que cargue el área al ser un delantero de referencia. Me estoy adaptando un poco a los entrenamientos, a la forma que tiene el equipo de jugar”.

En relación con la gira que tiene por delante el Real Madrid en Estados Unidos, Joselu ha comentado lo siguiente: “Son muchos recuerdos. Me acuerdo cuando firmé por el Castilla, que al mes me dijeron que tenía que hacer la gira con el equipo y era algo nuevo para mí. Eso ahora me va a traer muchos recuerdos. Es una experiencia increíble, tenemos partidos muy bonitos y que el Madrid visite Estados Unidos será muy satisfactorio para la gente de allí”.

"El Real Madrid es el equipo de mi vida"

Para terminar, Joselu ha explicado qué significa el Real Madrid para él: “Para mí el Real Madrid es el equipo de mi vida. Siempre he sido del Real Madrid y tuve la suerte de debutar en Primera División en el Santiago Bernabéu con esta camiseta”.