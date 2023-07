Carlos Dotor pone rumbo a Vigo

Carlos Dotor, canterano del Real Madrid, pone rumbo a Vigo tras confirmarse su traspaso a la entidad gallega. El Celta ha comprado el 50% de los derechos del madrileño por un precio de tres millones de euros hasta 2028. Dotor era una pieza clave en La Fábrica, haciendo un gran papel en el Real Madrid Castilla, donde la pasada temporada, anotó 11 goles y repartió dos asistencias.

El Celta de Vigo refuerza así una posición que ha quedado afligida por el fin de préstamo de un poco ilusionante Óscar Rodríguez y la posible marcha del pretendido Gabri Veiga, del cuál una de sus muchas ''novias'' es el propio Real Madrid.

El Real Madrid, experto en este tipo de operaciones, se reserva un 50% de los derechos federativos de Dotor, mostrando así que confían al máximo en las capacidades del centrocampista. Si en el Celta cuaja varias temporadas buenas, Dotor podría recalar de nuevo en la institución blanca, mientras que si resulta poco convincente, el Real Madrid no tendrá problema en vender su 50% al Celta.

Dentro del terreno de juego, Carlos Dotor es un centrocampista con mucha llegada. En su posición natural destaca por su visión de juego y su calidad a la hora de la entrega, mientras que técnicamente también destaca por su habilidad recortando y la velocidad con la que se mueve. Se incorpora al ataque desde el carril del 10 con gran facilidad, encontrando los huecos en la zaga gracias a su buena colocación y capacidad de desmarque. Delante del meta no se siente intimidado y define bastante bien. Todas estas características hacen de Dotor una buena promesa, que si consigue pulir sus defectos justificables por su edad, será un gran jugador.

Carlos Dotor | Foto: realmadrid.com

La Fábrica, LaLiga y un negocio redondo

Es una situación bastante favorable para el equipo de la capital, que apaga el alarmismo de los aficionados ante una posible fuga de talento en La Fábrica. El Real Madrid se nutre en gran parte de su cantera con este tipo de operaciones. Los traspasos con opciones de recompra, las cesiones y la reserva de derechos federativos de canteranos traspasados son una gran manera de obtener un rédito mayor al que se podría llegar a tener subiendo a los canteranos al primer equipo. El cambio generacional en la plantilla filial es de muy poco tiempo, por lo que salen nuevas perlas que ceder cada poco tiempo, y además favorece que jugadores jóvenes aún con mucho por demostrar tengan oportunidades fuera de la disciplina madridista. Ese es el caso de Rafa Marín, central del Real Madrid Castilla que de manera casi asegurada se marchará cedido al Real Betis, aún con los términos del contrato sin determinar. Sergio Arribas también parece estar apunto de marcharse a otro equipo de LaLiga, los que más suenan Sevilla y Mallorca, pero no sin evidentemente una opción que permita la vuelta del 10 a Madrid.

Es un negocio redondo que no tiene casi ningún inconveniente. En los últimos días se ha podido leer muchas opiniones que consideran estas operaciones otra muestra de la supremacía de Real Madrid y Barcelona en LaLiga y como se aprovechan de otros equipos españoles. Lo cierto es, que cuando luego estos dos equipos ven a un talento que despunta en los mismos equipos a los cuáles les ceden sus jóvenes promesas, no pueden escatimar en gastos porque las cantidades que se piden por ellos son a veces desorbitadas. En España todavía no ha llegado a suponer un problema considerable, pero solo hace falta observar la Premier League, donde un equipo de media tabla puede pedir más de 60 millones por un jugador de su equipo. Por ejemplo, el fichaje de Raphinha por el Barça, en una operación en la que el Leeds United se llevó 65 millones de euros.

Este negocio al que aún no se le han encontrado fisuras premia de alguna manera a los equipos que invierten en fútbol base. Las canteras son algo que no se puede perder en el fútbol moderno, por lo que una muy buena manera de mantenerlas económicamente es ésta. Claro está que no todos los equipos tienen la capacidad de hacerlo, pues los mayores talentos con esa edad se concentran en La Fábrica y La Masía. De todas formas, sacar un beneficio de las categorías inferiores consiste en una parte importante de la economía del club, por lo que de una manera u otra, todos los grandes equipos encuentran una manera, y ésta es la que aplica el Real Madrid.