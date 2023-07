El Real Madrid traspasa a Antonio Blanco al Alavés

El Real Madrid y el Alavés han llegado en las últimas horas a un acuerdo para que Antonio Blanco se marche traspasado al equipo vitoriano, que ha firmado un contrato con el mediocentro hasta 2027. La política del Real Madrid sobre estas operaciones no cambia, pues se sigue reservando un 50% de los derechos del jugador en caso de que despunte en Mendizorroza. Aún no se han hecho públicos más detalles sobre el precio del traspaso o el contrato de Blanco.

El cordobés se marchó cedido a principios de temporada al Cádiz, pero tras acabar la primera mitad de temporada sin contar con muchos minutos, el Real Madrid revocó su cesión y envió a Blanco al Alavés, donde ha podido jugar 17 partidos y ha sido una pieza clave en la temporada regular, pues no pudo estar en los playoffs por la llamada de la Rojita. En la selección Sub 21 consiguió la plata en el Europeo después de perder frente a Inglaterra la final por 1-0, pero dejó muy buenas sensaciones dentro del terreno de juego.

En la cantera del Real Madrid, Antonio Blanco destacaba por encima del resto de jugadores, y se llegó a hablar de él como una de las futuras estrellas del fútbol español. Con tan solo 23 años, ya tiene un contrato con un equipo de LaLiga que le ofrece un rol de titularidad, una oportunidad genial para coger rodaje que recuerda al caso de Marcos Llorente, cedido del Real Madrid al Alavés que luego se ha vuelto de los mejores mediocampistas españoles.

La imagen que ha empleado el Alavés para anunciarlo | Foto: Deportivo Alavés.

El natural de Montalbán es un jugador muy habilidoso con el balón. Tiene mucha calidad, y cuando coge el esférico, varios jugadores rivales lo rodean. A pesar de que siempre tenga un marcaje fijo, se consigue zafar de los rivales con su desborde y su visión de juego, que le ayuda a encontrar el pase más sencillo para librarse de la presión. Sus cualidades no solo se limitan al ámbito ofensivo, pues en defensa, Blanco es aguerrido y aporta una entrega al equipo que recuerda a la de Modric con el Real Madrid. No da un balón por perdido y no duda en meter cuerpo si es necesario para recuperar el control de la pelota. Algunos de los aficionados que pudieron verle en su etapa en el Real Madrid Castilla, se han atrevido a denominarlo como el futuro del mediocampo.

En su etapa como madridista, Antonio Blanco debutó en el primer equipo a las órdenes de Zinedine Zidane y tuvo la oportunidad de disputar algunos minutos en la edición 2020/21 de la Champions League. La regularidad del andaluz no era posible en la capital, por lo que donde más ha podido disfrutar del fútbol de primer nivel ha sido en el Alavés, convirtiéndose en titular indiscutible desde su llegada con Luis García Plaza.

El comunicado del Real Madrid

El Real Madrid anunció su marcha mediante el siguiente comunicado: