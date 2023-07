Ciudad pequeña, egos grandes

Palencia es una localidad española ubicada en el norte de Castilla y León, muy próxima a la capital de la comunidad, Valladolid. Con aproximadamente 80.000 habitantes, Palencia es una ciudad que no es muy conocida en el ámbito nacional, bien sea por su escasa población o por su ámbito principalmente residencial más que turístico. A los habitantes de la ciudad castellanoleonesa, se les conoce como palentinos, aunque de manera coloquial se les llama ‘’mantas’’, pues durante el Siglo XVIII las mantas y los paños de lana más conocidos se hacían en Palencia.

El fútbol palentino, antítesis del altruismo

El deporte en Palencia está este año de celebración con el ascenso del Zunder Palencia a la Liga Endesa, tras varios años en los que el mejor representante de la ciudad en el ámbito deportivo ha sido el club de baloncesto, nacido en la cuna de Maristas y que tras mucho esfuerzo y sudor ha logrado el ascenso a la categoría mayor del baloncesto español. Lo que es evidente es que, en España, el fútbol tiene más repercusión que el baloncesto. Entonces se supone que el equipo de fútbol que represente a la ciudad estará a la altura de sus aficionados, ¿no?

Pues no, el fútbol en Palencia ha dejado mucho que desear en los últimos años. ¿El por qué? Muy fácil, egocentrismo. Hace ya unos cuantos años, Palencia tenía un equipo único que solía vagar en Segunda B, la actual Primera RFEF. Los directivos del equipo comenzaron con problemas económicos. Jugadores que llegaban a la ciudad con un salario prometido que luego no se podían pagar, entrenadores que abandonaban el equipo apenas unas semanas después de llegar y reuniones de la junta que se asemejaban a un espectáculo digno del Circo del Sol. Tras varios años de inmoralidad y descaro por parte de las altas esferas del club, el Palencia desapareció y comenzó una etapa de división. Quizá lo de mantas no solo venía por los paños de lana del Siglo XVIII. Tras un tiempo de incertidumbre, el Palencia Cristo Atlético y el Palencia Club de Fútbol se consolidaron como las dos instituciones más fuertes del fútbol morado.

Imagen de La Balastera llena en 2008 | Fuente: Ayuntamiento de Palencia

La unión hace la fuerza, pero el ego hace el dinero. Los jugadores, aún con el fantasma de los impagos reforzaron la opinión que los directivos de los equipos implantaron en la ciudad, que ‘’la unión en Palencia es imposible’’. Se encargaron a la perfección de usar una carátula de moralidad que al apartarla revelaba las verdaderas razones. Evidentemente, si solo hay un equipo, solo puede haber un presidente. Nadie quería ceder absolutamente nada, y en vez de mirar por el bien de la ciudad, se miró por los intereses personales. Como se destaca al principio, en Palencia hay 80.000 habitantes. El ayuntamiento tiene menos presupuesto que otras provincias, la masa social es menor y por ende, la financiación también. El ayuntamiento y la Diputación tenían que repartir el dinero ahora entre dos equipos que estaban al mismo nivel. Bueno, y la Unión Popular Palentina, que es como el hermano del medio. Ahora con la mitad de financiación del Ayuntamiento y la mitad de masa social, si la proporcionalidad directa sigue funcionando, los resultados eran la mitad de positivos que los que se podían estar logrando con un solo club.

Los jugadores de la ciudad tampoco estaban interesados en la unión, porque después de años de impagos, habían encontrado un equipo de menor categoría que, al menos, podía pagarles el salario. El miedo a una mala gestión si ambos equipos se unían aumentaba junto a las tensiones entre ambas directivas, hasta tal punto que el fútbol local comenzó a perder gran parte de su masa social.

Ahora ambos equipos se encuentran en la magnífica Tercera RFEF, la que desde siempre se ha conocido como Quinta Regional. Los encuentros apasionantes, como el Palencia Cristo Atlético - Atlético Tordesillas, o el Palencia CF - Atlético Astorga, que consiguen reunir entre 200 y 300 personas en La Balastera, con capacidad para 8100 personas. Todo un éxito. Tres horas después, juega el Zunder Palencia contra el Real Madrid de Baloncesto, y de las 5000 localidades, no queda ninguna vacía. Lo único que pueden hacer los aficionados del fútbol palentino es murmurar ‘’qué vergüenza’’, mientras que se ponen su bufanda del Palencia Básket y se dirigen hacia el Pabellón Municipal de Deportes. En el ayuntamiento, mientras tanto, se plantea el complicado dilema de aumentar la financiación del equipo de baloncesto, en ACB, o de dárselo al Cristo y el Palencia, ambos en Tercera RFEF. Es posible que Miriam Andrés no se demore mucho en tomar una decisión.

Para concluir y zanjar el tema, dejando a un lado la ironía, en fútbol en Palencia necesita un equipo que lo pueda representar como se merece, y que pueda otorgar a la ciudad un espectáculo digno de una capital de provincia. La solución puede que sea la unión, la desaparición por causas financieras de uno de los dos equipos o cualquier otro motivo, pero como Abel Pascual, excapitán del Cristo Atlético mencionó en su última entrevista en VAVEL, sí dos ratones comen de un solo trozo de pan, los dos se quedan con hambre.