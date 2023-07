Previa FC Barcelona vs Real Madrid: ¿amistoso o 'Clásico'?

El Real Madrid y el FC Barcelona se enfrentan en la noche del sábado (horario español) en Arlington (Dallas, Estados Unidos). Han pasado 115 días desde que los de Ancelotti disputaron su último Clásico, por lo que hay ganas de ver a los blancos de nuevo en acción frente a su gran eterno rival. Además, es un partido que servirá para que los madridistas sigan cogiendo ritmo y confianza. Es el tercer partido de los cuatro que tienen que disputar en Estados Unidos y todos contra rivales de gran nivel. La famosa gira frente a: AC Milán, Manchester United, FC Barcelona, y Juventus de Turín.

El AT&T Stadium se vestirá de gala para ser el escenario perfecto en el que merengues y culés se vuelvan a ver las caras. Un partido 'amistoso', pero de lo más trascendente con una diferencia de más de 8.000 kilómetros del último encuentro. Todo a partir de las 4 de la tarde (hora local) y 11 de la noche hora en España.

Los de Carlo Ancelotti se encuentras en América desde hace más de una semana. Ya ultiman la gran cita que les espera en Dallas. Además, los blancos ya han demostrado que los nuevos fichajes se han ido acoplando e integrando muy bien en lo que es la esencia blanca.

El equipo de Xavi Hernández esperan un fuerte rival que no le pondrá las cosas fáciles. Un Real Madrid que viene de ganar sus dos últimos partidos y con las ganas suficientes de seguir sumando victorias en USA.

Por segundo verano consecutivo, el Real Madrid y el Barcelona se enfrentan en la pretemporada. Además, Dallas se une a Miami (2017) y Las Vegas (2022) como sedes que han acogido un Clásico en suelo americano. Este enfrentamiento histórico no es un partido cualquiera y los dos equipos lucharán por llevarse el triunfo para coger confianza y buenas sensaciones.

El Real Madrid ha comenzado la temporada igual que la terminó, sumando victorias y goles. Las salidas e incorporaciones de Fran García, Joselu, Brahim Díaz, Jude Bellingham y Arda Güler han dado un aire fresco a la plantilla de Carlo Ancelotti. Eso si, una renovación con la que se han mantenido la gran esencia blanca.

La pretemporada en USA está marcada por 4 grandes partidos, de los cuáles ya han sido capaces de hacerse con 2 de ellos. La primera victoria fue frente AC Milán, ex equipo de Brahím. Un 3-2 con remontada en la segunda parte. Vinicius Jr y Fede Valverde, los grandes protagonistas del partido y autores de los tantos.

El segundo en caer fue el Manchester United. Los de Carlo Ancelotti van de exhibición en exhibición, esta vez con dos de los nuevos fichajes como protagonistas. Jude Bellingham y Joselu enamoraron a la que será su afición. Exhibición del inglés, MVP del duelo, y una chilena espectacular del malagueño que sentenció el partido.

Los blancos van viendo fruto de las llegadas aunque el debut de Arda Güler tendrá que esperar. No lo hará frente al FC Barcelona, equipo que también quería de sus servicios. Ancelotti ya confirmó en rueda de prensa que será la única baja y afirmó que el resto jugarán.

Los culés tuvieron un arranque desafortunado en esta gira, con la cancelación del amistoso contra la Juventus por una gastroenteritis que afectó a una parte importante de la plantilla. Su primer amistoso y partido de pretemporada fue el miércoles contra el Arsenal. Cayeron ante el conjunto de Arteta por 5-3, un equipo más rodado en este inicio.

Gündogan y Oriol Romeu, dos fichajes azulgranas para esta nueva temporada, debutaron frente al Arsenal. Mientras tanto Íñigo Martínez, otra de las incorporaciones para esta temporada, Gavi y Clément Lenglet no pudieron jugar por molestias físicas.e

Off the wall.

Left corner.

Nothing but net. pic.twitter.com/WpglFtFSoi