Ancelotti: "Nos duele perder, pero me quedo con las cosas buenas"

Carlo Ancelotti compareció ante la prensa en el AT&T Stadium de Dallas tras la derrota del Real Madrid frente al Barcelona, en el primer Clásico de la temporada. El entrenador italiano analizó el partido y señaló que “hemos tenido muchas cosas buenas. Ha sido un buen partido y jugamos bien con y sin balón. Hemos tenido oportunidades y mucha movilidad. Lo malo es que, en su primer gol, no estábamos bien colocados en el balón parado. Luego nos encontrábamos demasiado arriba en los dos últimos goles. Nos duele perder, pero me quedo con las cosas buenas".



"Es bastante raro dar cinco postes en un partido. Nunca me ha pasado y mejor que pase en un partido de pretemporada. Parecía que había una pared en la portería rival. He puesto un equipo nuevo para ver cómo se adaptaban los jóvenes. Ha salido bien. Debemos seguir en esta línea y sin un delantero fijo hemos tenido muchas oportunidades", continuó.

"He puesto un equipo nuevo para ver cómo se adaptaban los jóvenes"



Consultado sobre las suplencias de Kroos y Modrić, el míster confesó que “quería ver a los jóvenes en un partido exigente y han cumplido. Lo que pueden aportar Modrić y Kroos ya lo sé. La idea era dar más minutos a los que han empezado el partido y ante la Juventus daremos más minutos a los que no han empezado el partido. La transición comenzó cuando empezaron a jugar todos los jóvenes. Poco a poco estos jugadores tomarán más protagonismo. Veo a un equipo con un futuro muy bueno”.

Por otra parte, hizo referencia a la situación de Arda Güler, de quien se conoció que sufrió una lesión en uno de sus meniscos, y a Ferland Mendy, quien fue sustituido antes del entretiempo: “Arda Güler tiene un problema en la rodilla y ojalá lo pueda resolver en Madrid. Era mejor que se fuera a Madrid para seguir un programa individual. Ferland tiene molestias en el isquio y veremos qué pasa. Ha estado muy bien y esperemos que no sea nada serio”.





Por último, tras el penalti errado por Vinicius, el entrenador comentó que “estamos probando. Ha faltado Modrić, que los tira habitualmente. Puede ser Vini Jr., Modrić o Rodrygo. Vinicius ha fallado hoy, pero tira muy bien los penaltis”.