La nota positiva es para Tchouaméni

Las pretemporadas tienen como principales objetivos cargar el tanque para el resto de temporada y acumular buenas sensaciones más que los resultados que se obtengan. Pese a la derrota esta pasada madrugada frente al FC Barcelona (3-0) el Real Madrid se está cargando de razones para pensar que tiene un núcleo de jóvenes a los que confiar su futuro y el devenir de los éxitos de la próxima temporada. A los Bellingham, Camavinga, Vinícius, Rodrygo o Valverde se les suma un nombre con el que mucha gente quizás ya no contaba: Aurélien Tchouaméni.

📰 Derrota en el Clásico de Dallas. #RealMadridOnTour — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 29, 2023

Año de adaptación

Tras un año de subidas y bajadas en el que el joven francés ha tenido que curtirse, parece que, al menos durante esta pretemporada, ha vuelto aquella versión que obligó al Real Madrid a pagar un traspaso de 80 millones de euros más otros 20 en variables. En el Clásico de esta pasada madrugada fue uno de los jugadores más importantes del Real Madrid en el centro del campo. Agresivo en las disputas y con criterio a la hora de manejar el balón y el ritmo del partido, Tchouaméni parece determinado a recuperar el puesto de titularísimo que perdió a la vuelta del Mundial de Qatar en detrimento de Camavinga o incluso de Toni Kroos.

Bien es cierto, que los problemas físicos que arrastró el francés a partir del mes de enero no ayudaron a su vuelta a los terrenos de juego. Además, el fallo del penalti en la final mundialista frente a Argentina parecía haberle hecho mella en el aspecto psicológico, mostrando un futbolista mucho menos atrevido y, por momentos, con el freno de mano echado.

Favorecido por el sistema

No obstante, las nuevas temporadas ofrecen también nuevas oportunidades. Las pruebas de Ancelotti con el 4-4-2 en rombo han permitido sumar un centrocampista más al once titular y la sensación de autoridad que muestra Aurélien en la primera altura de ese rombo resulta muy difícil de igualar por alguno de sus compañeros.

Tchouaméni gana una disputa aérea frente a Eric García | Foto: realmadrid.com

También el rombo ayuda al francés a no tener que abarcar tanto campo como en el ya conocido 4-3-3, esquema en el que florecen jugadores más livianos y de no tanta corpulencia como Camavinga. Además, en la primera parte estuvo acompañado de su compatriota, Valverde y Bellingham, centrocampistas considerados como prodigios físicos y que no obligan a Tchouaméni a tapar las carencias físicas que puedan presentar como sí lo hacen Kroos y Modric por un tema evidente de edad. Aunque es reseñable también que el ex del Mónaco cuajó minutos positivos cuando los veteranos ingresaron al partido. Falta por ver la continuidad que le da el técnico italiano pero, por el momento, parece claro que Tchouaméni ha vuelto.