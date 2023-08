Hecatombe en el Trofeo Naranja

El Trofeo Naranja solía ser un motivo de euforia entre la afición valencianista. Aquella noche en la que se presentaban a los jugadores uno a uno, con luces, aplausos y cánticos desde la grada. Ese partido en el que la afición podía conocer sobre el terreno de juego a los nuevos fichajes, antes del comienzo de la competición oficial. Ese día en que Mestalla se llenaba de niños, acompañados de sus padres, madres y abuelos, listos para ver salir a su jugador favorito y corear su nombre, con los ojos rebosantes de ilusión por su club. Pero todo eso ya no existe, se lo han cargado.

Vean ustedes mismos la cantidad de gente que hay en las gradas mientras salen los futbolistas al campo. Si quieren, se lo avanzo yo, casi nadie. Y esto tiene una fácil explicación, ayer no les podían presentar a ningún jugador, porque ya los conocen. Salvo Pepelu, no ha llegado ningún otro refuerzo a un equipo que es peor que el que salvó la categoría en la última jornada en el Benito Villamarín. Por eso, aunque las cifras oficiales marcan que durante el partido había cerca de 31.000 espectadores, la realidad es que antes del comienzo del mismo, Mestalla estaba casi vacío.

Derrota banal

El Aston Villa se llevó ayer el encuentro, haciendo que los locales perdiesen el Trofeo Naranja por primera vez desde 2019, cuando cayeron en penaltis frente al Inter de Milán. Sin embargo, quien vio el partido sabe que los villanos vinieron a Mestalla a jugar un partido de entrenamiento, con una plantilla confeccionada para dar guerra en la Premier League y luchar por los puestos europeos. En frente, tenían a un Valencia que no se sabía a ciencia cierta si se trataba del primer equipo o de los chavales del filial. En palabras de Ricardo Arias, embajador y jugador con más temporadas en el club: "Si es que está jugando el Mestalla, estos tienen un equipo hecho y derecho y el nuestro está en construcción." Aunque, si me permiten, más que en construcción, yo creo que a este equipo lo están derribando.

El resultado solo fue de 1-2 y no se pueden sacar grandes conclusiones más allá de que, con el equipo que sacó ayer, el Valencia es un firme candidato para descender a Segunda División. Pero eso ya lo sabíamos.

Fran Pérez fue de lo más destacado del partido | Foto: Valencia CF

Un equipo desahuciado

Plantilla y cuerpo técnico del Valencia CF 23/24 | Foto: Valencia CF

Con este equipo se presentará el Valencia el próximo viernes en el Ramón Sánchez Pizjuán para disputar la primera jornada de liga contra el Sevilla FC. El conjunto che cuenta únicamente, excluyendo a los descartes del entrenador, con 14 futbolistas con ficha de primer equipo, en los que además, tres son porteros. En la rueda de prensa posterior al cruce, Rubén Baraja confesó lo siguiente:

Es una obviedad, necesitamos jugadores por fuera y arriba. 5 o 6 jugadores que nos complementen.

Resulta imposible saber si esta cifra de refuerzos sería suficiente para lograr la permanencia, y precisamente aquí está el problema. El objetivo ya no es confeccionar una plantilla para opositar a jugar la Champions League, ni siquiera para un Valencia de mínimos en Primera División, que supondría estar entre el 9º y 12º puesto de la clasificación. Esta temporada se ha normalizado formar un equipo que permita sufrir lo menos posible, aunque aún así al club le está costando firmar jugadores de equipos descendidos u otros a bajo coste.

Ruptura total

Lejos de la derrota y la imagen espeluznante de un estadio casi vacío en el día de la presentación de la plantilla, más grave es la tensión que se palpa en el ambiente. Ayer, durante el encuentro, Gabriel Paulista se acercó a un sector de la grada para recriminar a un grupo de aficionados sus malas palabras hacia algunos jugadores. Y ojo, no culpo ni a unos ni a otros. La gente está harta de ver a su club en este estado y a la hora de desahogarse, señala a los jugadores que, al margen de sus habilidades en el campo, se dejan hasta la última gota de sudor en el verde.

Pero el responsable de esta situación no está en Valencia, de hecho, hace ya años que no la pisa. Está en Singapur. Y lejos de buscar una comunión entre club y afición, no hace más que destrozar la relación más aún. En junio nos quisieron vender que harían un reset, que cambiarían las cosas. La cruda realidad es que siguen descapitalizando el club, después de 4 años de ventas de futbolistas importantes cuyo reemplazo nunca llega.

El capitán, José Gayá, desolado tras acabar el partido | Foto: Plaza Deportiva

Por este motivo, la derrota es lo menos importante que ocurrió anoche. El aficionado valencianista ve como el club de sus amores marcha a la deriva, y que, lejos de encontrar un bote salvavidas, se acerca a la ola que lo termine de hundir. Porque el Valencia CF no se muere, lo están matando.