¿Qué esperar del Real Madrid?

El próximo fin de semana comienza la temporada oficial para el Real Madrid, cuando el conjunto ‘Merengue’ visite San Mamés para medirse con el Athletic. Tras una temporada en la que el equipo de Ancelotti quedó en deuda con su pobre rendimiento, especialmente en el aspecto defensivo, ahora llega el momento de la verdad.

De la gira por Estados Unidos se puede rescatar, principalmente, el nivel que mostró Vinicius, llevando el equipo en sus hombros y con un despliegue en banda, su hábitat natural, que es una invitación constante a buscarlo en cada ataque. Sin embargo, esto acaba siendo contraproducente para un Madrid que parece depender en exceso del brasileño, puesto que, si este es bien controlado por el rival, no abundan las alternativas.

En ese contexto, Ancelotti ha decidido probar diferentes esquemas durante los amistosos, especialmente buscando suplir la ausencia de Benzema y sin tener un delantero centro titular, ya que, por el momento, parece que Joselu será apenas una variante para situaciones límite y no una fija en el once inicial.

Vinicius Junior, llamado a ser el siguiente líder futbolístico del Madrid | Foto: Real Madrid

Un 4-4-2 con mediocampo en rombo fue el dibujo táctico elegido por Ancelotti, con Vinicius y Rodrygo ocupando todo el frente de ataque y Bellingham por detrás de ellos, entrando y saliendo del área, mientras que Modric y Kroos pueden cuidar las espaldas del atacante inglés y Camavinga, otro de los puntos altos de la pretemporada, sería el pivote defensivo. Por supuesto, aparecen las alternativas como Fede Valverde y Aurelien Tchouameni, quien buscará recuperar su buen nivel previo al Mundial de Qatar 2022.

La incertidumbre llamada Mbappé

Aunque la defensa preocupa, y mucho, la gran incógnita que sobrevuela el Santiago Bernabéu es Kylian Mbappé. El francés aún no define su futuro, pese a que el PSG ya le busca salida en este preciso mercado, pero el Real Madrid no piensa pagar los más de 200 millones de euros que pretenden los parisinos.

No es ninguna novedad que, con Mbappé como punta de ataque, el Madrid tendría una ofensiva soñada con Vinicius y Rodrygo por bandas y el francés en el centro, velocidad pura que pondría en jaque a cualquier defensa y sería el golpe de efecto ideal para superar el post Benzema.

Por lo pronto, Mbappé espera y se entrena diferenciado del resto de la plantilla del París Saint-Germain, mientras que en las oficinas del Santiago Bernabéu esperan un gesto contundente de su parte para realizar una oferta formal, que según los rumores alcanzaría los 180 millones.

Para marcar en el calendario

Mientras tanto, lo que sí sabe el Madrid es que estará disputando su primer derbi de la temporada en la jornada 6, programada para el 24 de septiembre, cuando visite el Cívitas Metropolitano para enfrentar al Atlético de Madrid.

El primer Clásico de la temporada entre el ‘Merengue’ y el Barcelona será un mes después, el 29 de octubre, con el Camp Nou como escenario, por lo que el Real Madrid deberá enfrentar a sus dos rivales más importantes fuera de casa, al menos en esta primera ronda de LaLiga.

Real Madrid buscará pasar página de la última temporada | Foto: Real Madrid

Por lo pronto, el Madrid sabe qué tiene que mejorar y, en el que sería su último año al mando, Ancelotti querrá despedirse por todo lo alto, repitiendo seguramente lo conseguido en la temporada 2021/22, donde el ‘Merengue’ consiguió quedarse con LaLiga y una inolvidable UEFA Champions League.

Eliminado en semifinales de la última edición del máximo certamen europeo y habiendo quedado segundo, a diez puntos del Barcelona en el torneo doméstico, en el Madrid tendrán sed de revancha para esta próxima competencia, y si finalmente la novela Mbappé se resuelve favorablemente, sin duda alguna que son un candidato muy serio para marcar su nombre en dorado durante esta temporada.