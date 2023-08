Guía VAVEL LaLiga 23/24: Valencia CF, bienvenidos al infierno

El mundo era muy diferente hace 20 años, en eso estaremos de acuerdo. España aún no tenía su estrella, el primer iPhone no había salido a la venta y Rafa Nadal no sabía lo que era ganar un Roland Garros.

En el Valencia las cosas también eran algo distintas, de hecho, si trajesen a alguien en una máquina del tiempo a la época actual, no vería el momento de volver al pasado. Quizás porque, en 2003, el conjunto che comenzaba la temporada en que ganaría el doblete: Liga y UEFA. Hoy en día, las aspiraciones valencianistas son otras.

El ‘Pipo’ Baraja iniciará este viernes su primera temporada completa a cargo del Valencia, aunque lo hará en unas circunstancias muy distintas a las que hubiese imaginado cuando se formalizó su renovación. Tras conseguir salvar al equipo en junio, el club aseguró al técnico vallisoletano que habría fichajes, pero, como es tradición en el Valencia de Meriton, las promesas solo son palabras vacías.

Por primera vez, los aficionados valencianistas, son partícipes de la nueva realidad de su club, con la vista puesta en el descenso y no en los puestos europeos. Este año, al equipo de la capital del Turia no le queda otra que competir con lo que tiene para sufrir lo mínimo posible, en una campaña que podría ser histórica si se cumplen los peores presagios.

Un año para olvidar

El Valencia iniciaba el curso pasado con Gennaro Gattuso al frente del equipo, quien dijo textualmente que a él lo habían traído para "consolidar un estilo de juego y revalorizar jugadores", y que el objetivo era alcanzar los 40 puntos cuanto antes. Como es normal, estas declaraciones sentaron como un jarro de agua fría a la afición, parte de la cual se había ilusionado con el fichaje de Edinson Cavani y un inicio de temporada mínimamente bueno.

Cavani celebrando un gol con el Valencia | Foto: Valencia CF

El equipo ofrecía un juego vistoso y asociativo, tratando de sacar el balón jugado desde atrás y teniendo el control de los partidos desde la posesión del esférico. En el mes de noviembre, el conjunto che se marchó al parón por el Mundial de Qatar con 19 puntos, como 10º clasificado, relativamente cerca de las plazas europeas y con una victoria solvente ante el Real Betis en Mestalla. Sin embargo, la interrupción del campeonato doméstico supondría un punto de inflexión, ya que, a partir, de este momento todo iría a peor.

El Valencia regresó a la competición con una nueva derrota frente al Villarreal CF en el Estadio de la Cerámica el día de Nochevieja, cuando Cavani anotaría su quinto y último gol de blanquinegro. Seguidamente, la dolorosa derrota contra el Cádiz en Mestalla el día de Reyes y la eliminación de la Supercopa de España en penaltis contra el Real Madrid darían inicio a la debacle valencianista.

A finales del mes de enero, los ches también se quedaron fuera de la Copa del Rey, de manera que sus aficionados ya se iban haciendo a la idea que su club estaría, una temporada más, sin pelear por nada en liga, es decir, en tierra de nadie. Se equivocaban.

El equipo empezó a perder partidos y coquetear con el descenso, por los que el técnico italiano no tardó en abandonar el barco dando respuesta a la pregunta que le formuló un periodista en su presentación: "Gattuso, ¿ es usted un león o un lindo gatito?"; abriendo paso a una corta etapa de Voro en el banquillo.

En una decisión arriesgada, el club anunció a Rubén Baraja como nuevo responsable del equipo, acompañado de Carlos Marchena, que sería su mano derecha. Ambos fueron claves en el Valencia campeón de principios de milenio, posiblemente el mejor de la historia, pero había dudas sobre su capacidad para gestionar la situación tan delicada que les correspondía. No obstante, las cosas cambiaron poco a poco. El 'Pipo' hizo jugar a los que lo merecían y sentó a los que no. Pese a sus notables limitaciones, el equipo aprendió a competir y supo sufrir cuando tocaba.

A pesar de la pérdida de protagonismo de futbolistas como Edinson Cavani, Hugo Duro o Hugo Guillamón; algunos cedidos como Samu Lino o Justin Kluivert se echaron el equipo a las espaldas, firmando tantos importantes. Aunque, finalmente, sería gracias a la sorprendente irrupción de tres chavales del filial; Diego López, Javi Guerra y Alberto Marí, por lo que el Valencia lograría mantenerse en Primera División. Sus goles darían al equipo tres victorias clave en la recta final de la competición y le permitirían alcanzar los 42 puntos finales, terminando como 16º clasificado, a 2 puntos del drama.

Diego López, Javi Guerra y Alberto Marí, los jóvenes que salvaron al Valencia

Altas y bajas

Como decíamos, casi no han llegado caras nuevas a Mestalla. Por el momento, solo se ha fichado a Pepelu, procedente del Levante, con quien el Valencia refuerza la posición de “6”, despoblada desde la salida de Geoffrey Kondogbia al Atlético de Madrid.

Pepelu, en su acto de presentación oficial | Foto: Valencia CF

Aunque también se ha ejercido la opción de compra de 5 millones de euros por Cenk Özkacar, central turco que ya estuvo cedido la temporada pasada en el conjunto che.

En el apartado de las salidas, el panorama cambia drásticamente. Los cedidos, que jugaron un papel fundamental en la salvación, han vuelto a sus respectivos equipos. Eso incluye la pérdida de la contribución ofensiva de Justin Kluivert y Samu Lino, así como el trabajo en la medular de Nico González y Ilaix Moriba. Aunque, pensándolo bien, a este último no se le echará tanto en falta.

El que tampoco dejará un gran vacío en los corazones blanquinegros es Yunus Musah, transpasado recientemente al AC Milan por una cifra cercana a los 20 millones de euros. Por su parte, hay otros futbolistas que se marchan a coste 0, como Toni Lato o Edinson Cavani.

Así queda el esquema de los movimientos del Valencia CF en este mercado de fichajes:

El esquema de Baraja

En los últimos años, el Valencia ha variado su forma de jugar en numerosas ocasiones, fruto de contratar entrenadores cuya idea de juego chocaba radicalmente con la de su predecesor. El caso más reciente fue el de Gattuso y su estilo asociativo, que contrastaba con el fútbol al más puro estilo Premier League que promulgaba Bordalás.

Cuando llegó en febrero, el Pipo detectó que este equipo necesitaba ser más competitivo a base de esfuerzo y sufrimiento. Es evidente que se le fichó más por su figura como leyenda que por sus méritos como técnico, pero Baraja consiguió salvar a un equipo joven, inexperto, descompensado y en mala dinámica, y eso también hay que ponerlo en valor.

Rubén Baraja en el banquillo de Mestalla | Foto: Valencia CF

Es complicado augurar con qué sistema jugará el equipo este año, sobre todo debido a la falta de efectivos en ataque, donde, de momento, solo hay tres futbolistas disponibles. En base a lo que se ha probado en pretemporada, se alternará entre el 4-3-3 y el 4-2-3-1, vista la escasez de refuerzos que privará a Baraja de alinear a dos puntas en un hipotético 4-4-2.

Con el Pipo, el Valencia buscará ser un equipo que esté bien plantado en el verde, con sus líneas juntas en defensa, para reducir los espacios entre sus futbolistas y que el rival no los pueda aprovechar. La línea defensiva ocupará una posición relativamente adelantada en campo propio, unida a una presión alta que incomode el juego del contrario.

En el centro del campo, promete ser un equipo intenso y muy físico, con la nueva dupla formada por Pepelu y Javi Guerra, ambos capaces de abarcar mucho terreno. Delante, estará un André Almeida más liberado y con más presencia en el último tercio del campo, que tratará de acercarse más a portería. Sin embargo, veremos un equipo con mucho movimiento en las bandas, donde predominará el desborde y la verticalidad para hacer llegar balones al área. Aunque sigue siendo una incógnita si habría alguien en este sector del campo para convertirlos en gol, principalmente porque, tras conocer la lesión de larga duración de Alberto Marí; Hugo Duro, quien la temporada pasada solo vio portería una vez, es el único ariete que hay en la plantilla.

El posible once

Todo apunta a que, a día de hoy, este es el once titular para Baraja:

Es evidente que lo que ven ustedes en la imagen puede cambiar mucho, de hecho, sería lo suyo. Pero la realidad es que, a día 11 de agosto, esta es la plantilla que tiene el Valencia para esta temporada.

Hay jugadores que abandonarán el club en las próximas semanas, ya que se tratan de descartes del entrenador. Entre ellos se encuentran Castillejo, Racic, Cömert y Marcos André. El primero ha tenido ya varias opciones para salir, pero ninguna le ha convencido todavía. En el caso del delantero brasileño, el Valencia tenía acordado un intercambio de cesiones con el Real Valladolid para que Marcos André jugase allí esta temporada y el marroquí Selim Amallah hiciera lo propio en el club che.

Aunque, como ya es costumbre, Peter Lim no autorizó esta operación, beneficiosa para todas las partes, y se ha acabado enfriando. Lo mismo ha ocurrido en el caso de Sergi Canós o Rafa Mir, futbolistas que deseaban llegar al Valencia pero que han acabado siendo víctimas del modus operandi del club en el mercado.

Al principio del verano, hacían ver que, desde la Liga, ya les permitían gastar todo lo que ingresaran, con lo que, unido al famoso 'reset', volvieron a mentir al valencianista en la cara. Pero esa estrategia ya no les sirve. Recientemente, se ha desvelado que se necesita vender por más de 25 millones de euros para invertir y que, debido a las grandes pérdidas que experimentará el club por la reducción de los ingresos televisivos, Lim no pondrá ni un céntimo para acometer las operaciones necesarias, ya que deberá realizar otra ampliación de capital para no desatender pagos. Por todo ello, resulta complicado pensar que el Pipo vaya a tener una plantilla mucho mejor que la actual de aquí a que se cierre el período de transferencias.

¿A qué aspira el Valencia?

La meta del Valencia en esta liga es clara: pelear por no descender. Este año, juegan con la ventaja, si se puede decir así, de que ya se han visto en esta situación, aunque con el inconveniente que supone disponer de una plantilla notablemente debilitada con respecto al curso pasado.

El descenso sería la muerte anunciada de un club que lleva años sobreviviendo a punta de pistola y que pide a gritos ser liberado. Lejos de eso, el responsable de su asesinato premeditado sigue ahogándolo y está cerca de apretar el gatillo.

El Pipo Baraja será el líder que buscará prender la chispa que encienda la llama de la salvación, en una temporada marcada por el sufrimiento. Por todo ello, el Valencia tratará de mantenerse en Primera División, porque la categoría ya la perdió hace tiempo.