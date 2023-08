Rüdiger: "Si juegas en el Real Madrid y no estás motivado, tienes un problema"

Lo primero de lo que habla Rüdiger es sobre cómo se motiva. “La motivación más importante para mí proviene de mi familia. Ellos ven en mí lo que nadie más ve. Saben mejor que nadie cuando no estoy de buen humor y me ayudan. Si juegas en el Real Madrid y no estás motivado por ello, tienes un problema”, explica el alemán.

También cuenta cómo se motiva antes de los partidos: “Soy musulmán, creo en Dios y por eso me gusta rezar antes de los partidos. Rezo para que todos los jugadores, los de mi equipo y los rivales, no se lesionen y también rezo por todas las personas que han venido a vernos al estadio. No necesito más, solo rezar”.

Rüdiger en un partido de esta pretemporada. Vía Instagram @ToniRuediger

Sobre quién es el entrenador que más le ha motivado, Rüdiger dice: “Luciano Spalletti (su entrenador en la Roma). Vio cosas en mí que nadie había visto. Me hizo ser mejor jugador. Conectamos muy bien”.

Uno de los temas de la entrevista es el marcaje que le hizo a Haaland en las pasadas semifinales de Champions, algo que todo el mundo comentó. “Sé hasta dónde puedo llegar si estoy al 100% tanto física como mentalmente. Se creó una circunstancia que me encanta. Los días previos, los medios de comunicación se preguntaban si yo iba a ser capaz de defender a Haaland. Había muchas dudas en el ambiente y si te soy sincero, me encanta esa atmósfera: brillo más cuando la gente duda de mí” señala Rüdiger.

Rüdiger marcando a Haaland en el partido de semifinales de Champions. Vía Instagram @ToniRuediger

Es un jugador que ha ganado todos los títulos, pero su motivación sigue intacta: “No siento que lo haya ganado todo, para ser sincero. Uno de los grandes objetivos que tengo es ganar la Liga de Campeones con el Real Madrid. Si no la ganas, es como un fracaso”. A la vez, señala que “El fútbol español es muy técnico. Hay muy buenos jugadores. Todos los equipos, intentan jugar al fútbol y eso es lo que más me gusta”.

Sobre su vida en Madrid y la ciudad dice: “Soy muy feliz. Me encanta la enorme cantidad de opciones de comida que hay. Me encanta la comida española, aunque muchos de sus platos llevan cerdo, por mi religión no puedo comerlos. Pero tengo muchísimas ganas de probar la paella. Sobre todo, lo que más me gusta es que hay gente de muchas procedencias viviendo en paz”.

Para terminar, Rüdiger habla sobre el racismo en el fútbol español, el caso Vinicius y qué solución podría haber para acabar con esta situación: “Si me preguntas si alguien ha sido racista conmigo en España, la respuesta es no. Hubo un malentendido en Cádiz. Si me preguntas si Vinícius Jr lo sufre, es evidente que sí. Y cuando le insultan y son racistas con él, automáticamente lo son conmigo, aunque no me lo hayan dicho directamente a mí. Pero esto no es solo un problema que haya en España, pasa en todas partes. El racismo es una falta de educación. Siempre lo he dicho y siempre lo repito. Es importante decir que no son todos los españoles, son algunos idiotas. Hay muchos españoles que no toleran el racismo. Es muy importante señalar que los racistas son sólo una minoría en este país, pero necesitan ser corregidos. ¿Cómo acabar con este problema? Lo único que puedo decir es que eduquen a sus hijos en la escuela”.